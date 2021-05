Qué está pasando en el mundo (primera parte)

El mundo está cambiando nos guste o no y los cambios no necesariamente son para bien. Lo tremendo de esto es que los vemos venir y a la mayoría no les importa o no se percatan de ello.

Hoy intentaré abordar lo que pasa en Francia, la cuna de los derechos del hombre y las libertades que hoy gozamos. Resulta que Francia ha sido invadida por hordas de refugiados del norte de África y Cercano Oriente. Todos hemos visto personalmente o por televisión a los mahometanos interrumpiendo el tránsito con sus oraciones. Hemos sabido de los reclamos en las escuelas pidiendo que no se hable de cristianismo y pidiendo que en el menú escolar no se incluya carne de cerdo y muchas cosas más porque ofende a los mahometanos. Sobre esto hay mucho más ya que estos “refugiados” no se integran a la sociedad francesa, mantienen sus costumbres y ahora exigen que sean los franceses los que adopten tales costumbres. Si eso fuera todo de una u otra forma podría manejarse pero esto va más allá, todos recordamos el atentado contra ‘Charlie Hebdo’, semanario satírico francés, en el que fueron asesinadas 12 personas por fanáticos musulmanes. Eso no fue lo más trágico, recordemos la noche del 13 de noviembre de 2015, cuando en el suburbio parisino de Saint-Denis se dieron varios ataques terroristas perpetrados por islamistas en los que murieron 131 personas y otras 415 resultaron heridas. De estos ataques con armas automáticas el más espantoso se dio en la sala de conciertos Bataclan.

Hay mucha gente en Francia para quienes esto se ha ido volviendo insoportable, barrios en los que hasta la Policía teme entrar. A propósito de esto, está circulando un documento anónimo del que desconozco su veracidad pero que refleja lo que aquí escribo. Dice el anónimo: “Francia está al borde de la destrucción y del estado de guerra civil. El 22 de abril de este año, 20 generales franceses firmaron un comunicado en el que advierten a la población sobre la situación catastrófica del país. Señalan varios temas: islamismo, bandas de inmigrantes, enclaves de inmigrantes y zonas prohibidas. Acusan al Gobierno de ser pasivo y de utilizar su poder para reprimir al pueblo francés especialmente a los chalecos amarillos. Advierten que si no se hace algo, Francia está abocada a una guerra civil. Los generales, encabezados por el jefe de la Legión Extranjera, piden que se actúe de inmediato y se declaran dispuestos a servir a cualquiera que defienda los intereses de la nación francesa. Una evolución bastante interesante, dado que durante décadas los militares no intervinieron en los procesos políticos en Francia. El problema de los refugiados y otros inmigrantes está adquiriendo proporciones nefastas. El anticuado sistema político, en el que por inercia todos se unen en contra de la ultraderecha, solo agrava el estado de cosas. Ni siquiera políticos como Le Pen serán suficientes para mantener viva a Francia. La única salida es una dictadura militar con poderes extraordinarios”.

Si este documento es ‘fake news’ hay que recordar que “cuando el río suena es porque piedras lleva” (Continuará).

P.S.: Espero el próximo martes ‘#4M’ gane en Madrid Isabel Díaz Ayuso, por el bien de España.