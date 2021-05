Para ganar el futuro

El Presidente estadounidense se presentó el pasado miércoles ante el Congreso reunido, es decir ante miembros de las dos cámaras que lo componen, en una asamblea limitada a 200 personas presentes por la pandemia que aún azota a los Estados Unidos y a la mayoría de los países del mundo.

El miércoles Joseph R. Biden estaba a un día de cumplir los primeros cien días de su administración y pudo presumir de lo prometido y lo ya logrado. Sus logros no son pequeños. La tercera parte de los habitantes del país, poco más de cien millones, han sido vacunados y más de la mitad de los adultos estadounidenses ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Por otra parte, la economía logró crear casi 1.3 millones de nuevos empleos en estos primeros cien días, un verdadero récord no alcanzado desde hace 40 años. Esto sin duda es el efecto de una enorme inyección de dinero, casi dos billones (trillones estadounidenses) de dólares enviados directamente a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas y a los estados y municipios como parte de un programa de emergencia para aliviar en parte el daño producido por el COVID-19 el año pasado. Sin embargo, quizás lo más importante de su intervención fue tratar de cambiar la tesitura y el tono del ambiente emocional y político del pueblo estadounidense.

El presidente Biden presentó a los legisladores y al pueblo una muy ambiciosa agenda de inversión pública en infraestructura física y humana para ejercerse durante los próximos ocho años, orientada principalmente a la creación de “buenos” empleos para los trabajadores fabriles y del campo y la llamada “clase media”, grupos que se han sentido abandonados. Las encuestas mostraron un pequeño incremento en la aceptación del actual Presidente, quien sin embargo se encuentra debajo de los números correspondientes de los presidentes Obama, ambos Bush, Clinton y Reagan medidos en el mismo periodo de sus mandatos.

El concepto más repetido por Biden en su discurso fue empleos, empleos, y más empleos. Y es que a pesar de que los datos del desempleo antes de la pandemia eran excepcionalmente bajos, la calidad de estos y su remuneración no era la que deseaba la mayoría de los estadounidenses. La percepción, equivocada o no, era que los mejores y más remunerativos empleos se habían exportado a otros países. La promesa del actual Presidente es que sus ambiciosos programas de infraestructura, educación, salud y energías alternativas para paliar el cambio climático detonarán una explosión de innovaciones científicas y tecnológicas y la creación de millones de empleos que no podrán ser exportados. De esta manera el presidente Biden está proponiendo ganar el futuro para Estados Unidos.

Empero, todos estos planes pueden quedar solo en una fantasía. La tarea más difícil del presidente Biden será política: convencer a la mayoría de los legisladores en ambas cámaras del Congreso para aprobar los enormes desembolsos requeridos –US$4 billones más– al tiempo que se debe realizar la reforma fiscal necesaria para gravar a las grandes corporaciones y a los individuos más ricos del país. Sin duda todo esto parece indicar un verdadero cambio de época para Estados Unidos y para el resto del mundo.