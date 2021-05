El que no grita no mama

Lo que hay que entender es que para que pudiera instaurarse en 1889 el 1 de mayo como día internacional de los trabajadores, hubo que luchar algunos años antes en Chicago, USA, con determinación y con derramamientos de sangre contra la explotación y la barbarie. Esto significa para nosotros que si el mundo del trabajo, es decir, el mundo de los obreros y campesinos, junto con los trabajadores en general –tanto asalariados como pequeños empresarios– no se ponen mínimamente de acuerdo y no salen a las calles cuando es necesario exigir sus derechos ante los grandes capitales que rigen la economía y la política (quienes han tradicionalmente criminalizado cualquier reivindicación), entonces los dueños de dichos capitales seguirán gozando de privilegios exagerados, protegerán sus intereses personales y de clase, impondrán leyes y prácticas de abuso, y continuarán organizando la vida social y política de acuerdo a su visión miope de la vida y del mundo, divorciados de la realidad en su conjunto.

Esto ha sido así desde que Adán y Eva ejercieron su derecho a tomar decisiones por cuenta propia frente al dictado de los dioses quienes, como el gran patronato, tratan siempre de transformar a los humanos en seres sumisos y serviles. “Os daré libertad de pensar y elegir –dijo Jehovah a sus primeras creaturas–, pero si osáis tomar los frutos del árbol del conocimiento, os aplastaré a vosotros y a vuestra descendencia ‘for ever and ever’, precisamente porque os amo de manera intransigente”, dicen que le dijo dios al joven Adán que, perplejo, escuchaba a su padre sin entender si se trataba de una broma, pues todavía no había descubierto en su dueño semejante mezcla de locura y hostilidad. Y fue de la misma manera que aconteció también entre sumerios, chinos, mayas, aztecas, griegos, romanos y estadounidenses: cada vez que el populacho quería comer del árbol de los derechos humanos, las elites económicas y políticas, apoyadas naturalmente por la prensa, los acusaba de “indignantes e irrespetuosos”, de sufrir un “delirio de lunáticos poco patrióticos”, y denunciaban que los que así reclamaban eran “vagos que pedían que se les pagara por no trabajar” (“La Historia del 1 de Mayo”, Fundación Francisco Largo Caballero, UGT-España).

Para resumir: solo la acción organizada y decidida de la mayoría de las fuerzas laboriosas de un país alrededor de objetivos claros y precisos que mejoren sensiblemente nuestra condición de trabajadores y de ciudadanos, podría hacer que la rueda de la Historia avance en lugar de retroceder. De lo contrario, si no sabemos o no queremos protestar y exigir, nunca mamaremos, eso está claro, y seguiremos padeciendo esta maldita hambre y sed de justicia que nos aprieta el gaznate.