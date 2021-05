El artículo pretende frenar la persecución y discriminación

En razón de la publicación emitida el día 16 de abril del 2021, página 6, bajo el título ‘Pastores buscan que se agilice la inscripción de iglesias evangélicas’, escrito por Enrique García; toda vez que, en dicho artículo se me cita con alusión personal y se dice textualmente: “John del Salto, de la Asociación Civil Consensos Cívicos de Nación y Acción… en uno de los artículos del anteproyecto que trabaja la Comisión se solicita que las iglesias y los ministros de culto no estén sujetos a investigaciones en materia fiscal, tributaria y de orden laboral…”, asunto que consideramos FALACIOSO, y por lo tanto, en favor de la ética periodística, debemos desmentir, aclarar y ampliar. La presente debe ser publicada sin “recorte alguno”, para evitar nuevas distorsiones de información.

En mi calidad de presidente y representante legal de la Asociación Civil CONSENSOS CÍVICOS DE NACIÓN Y ACCIÓN -CCNyA-, y en nombre de la Junta Directiva, a la opinión pública guatemalteca desmentimos, aclaramos y ampliamos lo publicado en su medio escrito con fecha 16 de abril del 2021, referente al anteproyecto de ley promovido por nuestra organización y con el respaldo de las diferentes expresiones de fe de la Iglesia cristiana evangélica a nivel nacional.

El anteproyecto de ley se intitula: “LEY REGULADORA PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS IGLESIAS, SU FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES”. Los motivos fundamentales de este anteproyecto de ley son tres esencialmente: 1) limitar el abuso de autoridad que, por más de 25 años, las autoridades del Ministerio de Gobernación han venido ejerciendo en contra de los derechos constitucionales de las iglesias no católicas en la tramitación para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica de sus instituciones eclesiásticas, cuyos trámites se tardan de uno a ocho años; 2) que ciertas instancias del Estado, tales como Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, algunas municipalidades departamentales, se han atribuido competencias que no están regidas en Ley, se han ensañado en contra de las iglesias en pleno acto de ilegalidades y en actitud discriminatoria. Y que lo único que pretenden es SACAR DINERO A TODA COSTA de las iglesias; 3) que la libertad de religión, culto y conciencia, derecho de acción e igualdad, entre otros, son derechos constitucionales y amparados por acuerdos internacionales de derechos humanos, los mismos que se han visto vulnerados por ideologías contrarias a la fe cristiana. POR TANTO, la Asociación Civil CONSENSOS CÍVICOS, pedimos respetuosamente, al señor Enrique García (autor del artículo) y a los representantes de ‘elPeriódico’, fundamentar la DECLARACIÓN FALSA publicada que literalmente dice: ‘“…en uno de los artículos del anteproyecto, que trabaja la Comisión, se solicita que las iglesias y los ministros de culto no estén sujetos a investigaciones en materia fiscal, tributaria y de orden laboral…”.’ El artículo en cuestión pretende frenar TODO TIPO DE PERSECUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN en contra de la Iglesia y sus ministros del evangelio.