“Antigua”: la canción poco conocida (XI parte y final)

“Polo” Fernández está enterrado a la vecindad del ‘Chino’ Carrera, después de vivir una larga vida bohemia en el país y de haber tenido la parrilla lista todo el día para “la pavita”, el mate, el asado y la guitarreada diaria, de ley. En ración exagerada los días martes, cuando ‘el Chino’ y sus compinches, la mayoría profesionales que no trabajaban ese día, porque ellos mismos se lo decretaban, se reunían para hacer “música” como ellos decían. Alguna vez estuve en su casa, y pude ver el fogón siempre encendido. ‘Polo’ descansa en el cementerio del Hermano Pedro y vi una foto hermosa del payador argentino en el Restaurante El Pibe. sobre la calzada Roosevelt, hace algunos años. ‘El Chino’ descansa en Las Flores, allí mismo en las espinillas de Mixco en donde empieza a elevarse la sierra Madre, parte de la cordillera de los Andes en nuestro país. De Guatemala, en la cintura de América hasta la República Argentina, austral. Todo este recordatorio no hubiese sido posible, sin el concurso y la buena disposición de mis primos hermanos Manuel Lorenzo y Luis Emilio de Coto Carrera, de Carlos Enrique Carrera Aragón, Manola del Pilar Velásquez Carrera, Alma Cecilia Carrera Aragón, Patricia Aragón Castro; de los amigos Carlos Emilio Espinosa Maltes, Karim May y de doña Ana María Rosales García Salas. Gracias a todos, a quienes me proporcionaron fotografías sobre algunos de los asistentes del Bulín 33, entre ellos, de Enrique ‘Quicoy’ Montano, guatemalteco y empresario; don Filadelfo ‘Cocoa’ Sánchez, peruano, empresario y gran músico, “Chacama”, Norberto Ucha y demás habitués y de los muchachos de antes que integraron los grupos musicales mencionados a lo largo del texto. Sin embargo, hubo alguien que me ayudó y me estimuló a escribir esta narrativa sobre esta hermosa canción guatemalteca, para que no se pierda en el olvido. Se trata de Luis Alfredo ‘Pichi’ Arocha, quien mandó una de las tres grabaciones a los amigos y amigas antigüeños, residentes en Guatemala o en el exterior, para que ANTIGUA, LA CANCIÓN DEJE DE SER POCO CONOCIDA. Hicieron hermosos videos con fotos actuales de la Ciudad Colonial, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que debe ser preservada, como el país entero. Uno de los videos pertenece a la grabación de LOS CUATRO DEL SUR, que se identifica por ser interpretada únicamente con guitarras. El segundo de los videos pertenece a la grabación realizada por LAS VOCES DEL PLATA, que se distingue por comenzar con el sonido del arpa, para luego continuar con las guitarras y el primer instrumento mencionado. Hay todavía una tercera versión de LOS CUATRO DEL SUR, que comienza con el son EL GRITO. Y espero que usted, estimado lector, pueda escucharlas y verlas en los canales virtuales de ‘elPeriódico’ de Guatemala, que se adjuntan en la versión electrónica del mismo. ¡Salud, tío Carlos!, “‘el Chino’ Grande”, ¡Salud, ‘Polito’! y demás bohemios! A ustedes la vida les fue leve, espero que la muerte lo sea aún más… ‘Escuche Antigua, en las versiones de Los cuatro del Sur en: https://youtu.be/ucogQ5Twsro, o con Las Voces del Plata, https://youtu.be/Syds2ohB9Tk.’