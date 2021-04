¿Se dejará babosear Kamala Harris?

Por lo que veo y analizo con la cabeza fría, el andamiaje gubernamental de Guatemala quiere babosearse a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. No sé si lo logrará. ¿Se dejará Kamala babosear? ¡Ojalá que no! Veamos todo el complejo entramado.

Entre los muchos tópicos de las pláticas bilaterales de EE. UU.-Guatemala figuran los de reforzar las fronteras, crear muros de prosperidad, hacer campaña de opinión pública para dar a conocer los peligros de las migración irregular y demás temas semejantes en los que no abundo por ser de todos conocidos. Los asuntos que ahora se tratan solo son importantes si forman parte de un plan general e integral. Ese plan aún no existe.

Según los expertos, la migración irregular solo se detendrá cuando se duplique el PIB per cápita, siempre que la prosperidad fluya a los más pobres. Esta debe ser la meta. Llegar a ella tomará tiempo porque es un proceso de años de esfuerzo verdadero. Para lograr esa duplicación del PIB per cápita del guatemalteco se deben poner al servicio del desarrollo todos los recursos disponibles, optimizándolos y haciendo todas las reformas que sean del caso. Todo esto aún no se ha empezado a discutir. Estamos aún en lo cosmético. Amagos diplomáticos. Necesarios pero aún precarios.

Yo te pregunto: ¿podrán crearse los muros de prosperidad que propone el presidente Giammattei sin la reforma del Estado, sin suprimir las plazas fantasma, sin declarar lesivos e inconstitucionales todos los pactos de trabajo en el Estado, que son afrenta a la población, especialmente a la más pobre? ¿Podrán crearse muros de prosperidad sin abolir todos los bonos extraordinarios de la estructura gubernamental, dejando solo aquellos que sean universales? Según Cristian Velix de ‘elPeriódico’ (17 de abril, página 2): “En tres meses, el Ejecutivo ha erogado Q1.63 millardos en bonos adicionales”. ¡Muros de prosperidad pero optimizando el uso de los recursos del Estado! De lo contrario, serán muros de prosperidad ficticia construidos sobre los cimientos de corrupción e ineptitud. No serán perdurables. Se caerán solos.

¿Podrán crearse muros de prosperidad con una administración plagada de asesores que no asesoran, sino que solo cobran, sin que así ese dinero fluya a aliviar la pobreza y pobreza extrema de gran parte de la población? ¿Podrán crearse muros de prosperidad cuando anteayer el Congreso dio “vía libre para realizar compras sin control y sin transparencia del gasto público”? ¿Podrán crearse muros de prosperidad con el robo del 25 por ciento del Presupuesto de gastos del Estado y con la corrupción rampante? ¿Podrán crearse muros de prosperidad sin abaratar las medicinas, cuyo precio golpea la salud de los más pobres y de la clase media, cuyos bolsillos no dan para pagar medicamentos muchísimos más caros en Guatemala que en países vecinos como México y El Salvador? ¿Podrán crearse muros de prosperidad con un Pacto de Corruptos, columna vertebral de la administración pública?

¿De qué servirá que el Gobierno de Estados Unidos apoye a los fiscales que luchan contra la corrupción si los jueces y magistrados, mediante diversos arreglos, absolverán a los delincuentes? Un asunto “curioso”: por razones de corrupción, Estados Unidos y el Reino Unido han tomado medidas drásticas contra el diputado Felipe Alejos pero, en Guatemala, reiteradamente los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia no han querido levantarle el derecho de antejuicio que solicita la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) porque consideran que no hay razón justificada para ello. Fuera se conoce la corrupción de Alejos; dentro, no. Los magistrados no ven nada. ¡Del carajo! ¡Así no se construyen muros de prosperidad! Serán solo muros de precariedad.

Próximamente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hará un viaje a Guatemala, como parte de una tarea global que le encargó el presidente Joe Biden de ocuparse de los problemas de las migración irregular en la frontera sur estadounidense. Este viaje reedita uno anterior, que el presidente Barak Obama encargó a su entonces vicepresidente Joe Biden, para cumplir una tarea semejante. Todos recordamos como vino aquí el entonces vicepresidente Biden a anunciar con bombos y platillos el Plan para la Prosperidad que, por distintas causas, fracasó. En parte, fue por causas derivadas de la actitud de políticos chapines zamarros, las cuales siguen presentes. Sabotearon el éxito del plan. Cabe mencionar que, cuando vino el vicepresidente Biden, pidió no ver a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyas supuestas andanzas en el narcotráfico eran conocidas por el Gobierno de los Estados Unidos.

¿Fracasará Kamala Harris en asegurar en Guatemala un verdadero cambio que paulatinamente detenga la migración irregular? Mi respuesta: si no va a lo esencial, en primer lugar, a pedir la reforma del Estado guatemalteco, el dinero de los contribuyentes estadounidenses servirá de poco para detener la migración irregular. Los frutos serán exiguos. Un enfermo grave no se cura con cataplasmas. ¿Hasta dónde Kamala Harris llegará con sus planteamientos y requerimientos? ¿Hasta dónde presionará al Gobierno guatemalteco para que haga las cosas como Dios manda, no como el diablo lo aconseja? Mi opinión: si no mete un jonrón con bases llenas fracasará como ocurrió con todos los planes anteriores, que pretendían algo semejante al actual. ¿Podrá ser efectivo reforzar nuestras fronteras para evitar la migración irregular que pasa por puntos ciegos, cuando, con todo el dinero del mundo, las administraciones estadounidenses no han logrado jamás controlar las suyas? De hecho, hasta ahora no hemos podido reforzar nuestras fronteras para detener el contrabando. Reforzar las fronteras guatemaltecas es una petición necesaria pero, en el fondo lírica y, por utópica, secundaria.

Concluyo aclarando que la palabra babosear es propia del léxico chapín. Equivale a engañar. El término babosadas fue muy usado por un exembajador estadounidense en Guatemala que, si mal no recuerdo, fue Federic Chapin, quien al pronunciarlo con el acento de su país, la palabra en su boca resultaba simpática. Por su apellido tenía razones para hablar como chapín. Por lo que pude tratar a Chapin, considero que fue un buen embajador. Igual lo es hoy el embajador Popp.

