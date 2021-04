Tres procesos fundamentales requieren definir prioridades si esperamos que los mismos logren tener algún tipo de éxito. Primero, la reciente reunión entre el presidente Alejandro Giammattei con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no debe distraer al Gobierno de la prioridad de combatir la pandemia y sus efectos. Guatemala es de los países más rezagados en vacunación y de acuerdo al portal ‘Statista’ (5/2/2021) se calcula que a mediados o finales del 2023 haya una cobertura total. De acuerdo a otros medios de comunicación como ‘DW’ y ‘El País’, una cobertura total podría tardarse varios años más. Pero la prioridad debe incluir forzosamente tomar medidas para combatir los efectos, principalmente económicos, de la pandemia. Los toques de queda sorpresivos que el Presidente anuncia han resultado peores que la enfermedad. A más de 15 meses desde que se registró el primer caso de COVID-19, la incertidumbre sigue reinando en el país y esto es responsabilidad del Gobierno.

Pero algo se le reconoce al presidente Alejandro Giammattei que expresó en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Andorra y es que el mecanismo COVAX, de acceso mundial a las vacunas promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea, “es un fracaso”. Yo elevaría las palabras del presidente Giammattei para incluir a la OMS que desde 2017 se ha convertido en una organización títere al servicio de la dictadura comunista de la República Popular de China, que no debemos olvidar, es la máxima responsable de la pandemia mundial del coronavirus. Bien me decía un amigo, la pandemia no reconoce fronteras, nacionalidades ni conflictos políticos, pero tristemente COVAX y la OMS sí parecen hacerlo al limitar su alcance y bloquear la participación de la República de China-Taiwán a pesar de la amenaza que el COVID-19 representa para la isla. Menos mal, el uso de la tecnología y la efectividad del Gobierno taiwanés, democrático y transparente, han evitado una posible crisis. No me extrañaría que las falencias de COVAX no sean una casualidad para los países que tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán.

Por último, regresando a la cooperación de EE. UU. con Guatemala, que se definirá con la visita de la vicepresidenta Harris a mediados de año para “hacer frente a las causas de raíz” que generan la migración de los países que componemos el llamado Triángulo Norte. Tanto el Gobierno de Guatemala así como el de EE. UU. deberán priorizar los temas que requieren una atención inmediata y aquellos de mediano y largo plazo. Después de que la vicepresidenta Harris enumerará varias causas, de acuerdo a la Casa Blanca, que generan la migración, alguien tendrá que identificar aquellas que se pueden corregir con celeridad, aquellas que requieren planes de cinco, diez o 15 años de trabajo, pero también alguien debe identificar cuáles eran parte de una agenda política e ideológica que no resuelve ningún problema migratorio pero que conlleva grandes beneficios políticos y electorales. Espero que ese alguien, priorice el interés de los guatemaltecos.