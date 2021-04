Arte para todos

Al “mercado”, ese mundo real o dimensión paralela, se concentra en opciones de productos para la masa, donde el individuo es apenas un punto que solo cuenta en la medida que se suma a otros puntos para formar una mancha de tamaño visible, integrándose a un mismo gusto, hábito o deseo, porque solo así los satisfactores son rentables y reportan beneficios. Las empresas mantienen un pequeño apartado para investigar tendencias y dominarlas, pero dejan la exploración de lo diferente a los emprendedores idealistas, quijotescos, soñadores. Bajo las férreas leyes del mercado se crean los productos, las marcas, los artistas de moda, los políticos.

Un líder puede ser una gran opción, pero si no es conocido por la masa, si no ha logrado cautivar, no tendrá posibilidades. Lo lamentable en nuestro medio, cuando está arrancando la nueva contienda electoral, es que en lugar de dedicar tiempo los supuestos “partidos” a presentar a sus líderes y dejar que la masa los conozca a fondo, se empeñan en destruir a los opositores. En lugar de proponer, atacan, se burlan, juzgan y destruyen a quienes llevan ventaja, como en la historia del caldo de cangrejos, agarrando de las patas a quien se quiere escapar de la olla, para morir cocinados juntos.

Lo mismo sucede con los artistas, Arjona salió de nuestra tierra por la puerta chica y regresó por la grande, aceptado masivamente. Hace muchos años aterricé en Venezuela en un viaje de trabajo y me sorprendió una valla gigantesca por el aeropuerto anunciando la llegada de nuestro cantante a un evento multitudinario que se sucedería dos o tres meses después. Estaban vendiendo entradas. Me dio mucho gusto que anunciaran así a un guatemalteco. Tres días más tarde, iniciando el retorno, miré con asombro un gran letrero sobre la misma valla, indicando que las entradas se habían agotado.

Pero la cultura debería de tener un espacio más allá del mercado privado, porque cumple una función social. La pintura y escultura en galerías solo satisface necesidades particulares, como los libros en las librerías, o la música en conciertos virtuales, así que hay que apostar por el arte popular, arte para todos, que anime la experiencia colectiva de contemplar las obras de los artistas nacionales en su tiempo y en vivo, como está sucediendo con las primera obras plásticas de artistas nacionales en la vía pública que han desatado variadas reacciones y debate en la ciudad, incluidas las hostiles politizadas, o las de quienes no quieren que se haga nada. Lo impresionante es que el arte público pone en vitrina a los creadores para que la multitud aprecie su sensibilidad y juzgue, lo que antes era un privilegio de pocos, y lo mismo debe suceder con los libros y la música, llegar gratuitamente a la masa. Ya después quizá actúen las fuerzas del mercado, gracias a la oportunidad de enfrentar los toros en la calle.