Su propia naturaleza

Efectivamente los virus son estructuras vivientes, su naturaleza está ligada con la naturaleza de la vida y con su origen. La ciencia trabaja mucho para obtener un concepto abierto y amplio sobre su comportamiento: admiro a los científicos que son capaces de acercarse a estos misterios, explicarlos y combatirlos en nombre de la humanidad.

Mientras tanto, es importante entender que el COVID-19 no es un sujeto con sentimientos y corazón. No es un amigo, nos engaña, se disfraza y avanza escondido debajo de nuevos trajes, o detrás de las sombras. Estafa para crecer. Se ríe de nosotros mientras nuestra lógica ha sido darle personalidad que no tiene.

Según algunas restricciones aisladas, muchas sin sentido lógico siquiera, el COVID-19 tiene horarios para contagiar. Hasta escuché pedirle a la gente que no saliera en domingo, como si el bicho agarrara más fuerza en fin de semana y fuera a misa a contagiar.

Igual que si tuviera sentimientos, el COVID-19 “no va a contagiar a la gente que se ama”. Y como si fuera un ser abnegado de familia, “un hijo, madre o hermana no contagian”. Y como si fuera muy fraternal, “los amigos más cercanos no contagian” (si solo estuve con mis amigos). Según muchos, este bicho sabe de parentescos y de amores.

¿Discriminador?: en los mercados sí contagia, pero en zonas elegantes no. En los centros comerciales, sí, en restaurantes de tenedor, no. Definitivamente pensamos que el COVID-19 es un animal nocturno, ya que de día “no contagia”, de noche sí. Ah, y por si fuera poco, es un buen compañero de parranda.

Y es comprensivo porque en las bodas “no contagia”. Es vacacionista porque en Semana Santa descansa, se relaja y “no contagia” (a llenar las playas insinuó el Presidente y hasta el Inguat).

El tema acá es que muchos (funcionarios) se han creído con la capacidad de interpretar al bicho a su antojo y conveniencia, cuando lo que corresponde es simplemente seguir protocolos serios, no salir innecesariamente; no escoger situaciones, juntas, amigos o familiares; no ir a festejos y asumir la responsabilidad colectiva de proteger a los demás a través del propio compromiso.

Aunque si insistiéramos en darle cualidades humanas al COVID-19, yo diría que es universal pero también local, viajero empedernido. Embustero camaleónico. Sin duda es egocéntrico, narcisista y sicópata porque le viene sin cuidado el sufrimiento ajeno. Parásito vividor que depende de nosotros: ¡no le demos hospedaje!

De él se han valido los corruptos, les ha dado aire para que se sirvan de su existencia. También se presta a la mentira.