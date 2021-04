Recuperar al Colegio de los Profesionales de las Ciencias Económicas del Pacto de Corruptos (I Parte)

En las elecciones del pasado jueves 22 de abril del año en curso, en los Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, mejor conocido como Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, la buena noticia es que a la Planilla del PAU, que se identificó como la número dos, no le permitimos ganar en primera vuelta. Ya estaban acostumbrados, pero las tres planillas de oposición se los impedimos en esta ocasión. Esta planilla obtuvo 1,005 votos, la mayoría acarreados, que representan el 47.45 por ciento del total. La Planilla No. 1 de MAPA PROGRESA consiguió 696 votos o 32.86 por ciento del total. Nuestra planilla la número 3, de TRANSPARENCIA Y DIGNIFICACIÓN logró 223 votos o el 10.53 por ciento de los votos totales, con apenas una semana de proselitismo, con nuestros propios recursos y mucho esfuerzo organizativo. La planilla No. 4, de ACCIÓN PROFESIONAL, consiguió 194 votos o 9.16 por ciento del sufragio total. También está planilla tuvo poco tiempo para proselitismo y tuvo una campaña bastante parca. Es decir, que las tres planillas opositoras al ‘statu quo’, obtuvimos más votos que la planilla oficial, adicta al PACTO DE CORRUPTOS. Y que ahora en SEGUNDA VUELTA, señalada para el jueves 5 de mayo de 2021, soy de la opinión personal, que si nos unimos y conseguimos que muchos de los colegas apáticos y que no asisten a las votaciones nos apoyen, podremos derrotar en las urnas a este grupo que tanto mal le ha hecho a nuestro gremio. Ahora es la hora de los profesionales de las ciencias económicas de sacar a estos malos administradores, para que no continúen vegetando y aprovechándose de los cargos de nuestro colegio profesional y engrosando al PACTO DE CORRUPTOS. ¿Cuál es la importancia de recuperar al COLEGIO mencionado? Como es bien sabido, el Colegio tiene una importancia toral en las elecciones a DECANO de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y del RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Participa en la Junta Directiva de la Facultad con un representante y en el Consejo Superior Universitario –CSU–. Desde que aprobó la Corte de Constitucionalidad, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores –CCPA–, gremio hermano, debieron conjuntamente al CSU establecer la forma de participación de ambos colegios en tales representaciones. Lo cual no se realizó, con total complacencia de las autoridades universitarias, como los impresentables Carlos Estuardo Gálvez Barrios, Murphy Olimpo Paiz Recinos y José Rolando Secaida Morales. Además, el Colegio ya ha dividido su participación con el CCPA, en las elecciones de los representantes para integrar la Comisión Postuladora para la selección del contralor general de la nación.