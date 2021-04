Migración, pobreza y agricultura

En condiciones de igualdad de ingresos, todo lo demás constante, cualquiera preferiría quedarse en su lugar de origen que salir a buscar nuevos horizontes en un lugar desconocido. En igualdad de condiciones de accesibilidad y calidad a los servicios públicos, todo lo demás constante, nadie en su sano juicio se arriesgaría a una peligrosa travesía migratoria en busca de lo que ya tiene en casa. De la misma forma, ante similares condiciones en materia de seguridad física, de la persona y de sus bienes, e imperio de la Ley, estando todo lo demás constante, nadie iría a buscar a otro lado lo que en su lugar de origen no ha perdido. En lugar de seguir listando posibles causas de la migración, basta con reflexionar un momento acerca de la frase “todo lo demás constante en cada una de las oraciones anteriores para reconocer que la migración es un fenómeno multicausal y complejo. Pretender reducir la complejidad del mismo a unas cuantas causas, que además no están plenamente comprobadas, no solo sobresimplifica el problema, sino que puede resultar inefectivo en términos de las soluciones que se adopten.

Nadie niega que la motivación económica sea una de las principales razones detrás de la migración al Norte. No obstante, aun suponiendo que los demás factores no juegan papel alguno en la explicación del fenómeno, no basta con mejorar mínimamente los ingresos de los migrantes potenciales para detener dicho flujo. La comparación relevante no es, necesariamente, entre el nivel actual de ingresos de quienes emigran y un nivel levemente mayor de este lado de la frontera, sino entre el nivel actual de ingresos y lo que aspiran los migrantes a ganar del otro lado de la frontera. En función de esta consideración, si lo que se quiere es encontrar una salida a este problema mediante la agricultura, más que enfocarse en marginales mejoras de las condiciones de subsistencia de los habitantes del área rural habría que promover aumentos importantes en la productividad de este tipo de actividad; cuestión que requeriría adoptar mejores técnicas de cultivo, usar los adelantos en materia de tecnologías de la información, mejorar las variedades de cultivos, construir infraestructura productiva estratégica y ampliar el acceso de estos productos a los mercados internacionales. La experiencia en el norte de México demuestra que apostar por el desarrollo industrial y por la agricultura de alta productividad, aunque no elimina todas las causas de la migración, por lo menos ayuda reducir la diferencia relativa de ingresos. De no reconocerse esto, con el tema migratorio podría pasar lo mismo que pasa con la lucha antidrogas, en donde se espera que campesinos pobres sustituyan el cultivo de hoja de coca, amapola o marihuana por el de papa, maíz o la crianza de cabras.