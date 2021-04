Entendiendo la geopolítica (I)

EE. UU. actúa como un ‘sheriff’ bravucón, pero sin política exterior definida, y sin el valor de actuar ante las provocaciones de los otros dos aspirantes al liderazgo mundial. Internamente es un país dividido, que ha olvidado los principios económicos que lo convirtieron en la primera potencia mundial. Además carece de un liderazgo efectivo, se parece al carguero que encalló en Suez. Grande, pero sin brújula y con un capitán senil.

China con un partido único, comunista, pero con un sistema económico mixto, que ha sacado a cientos de millones de la pobreza, ha construido una infraestructura impresionante, pero también ha desarrollado un sistema bélico muy fuerte, que está utilizando para amedrentar a Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y otros vecinos.

China se especializa en apoyar a regímenes genocidas como Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

Rusia, con un dictador disfrazado de demócrata, rodeado de la cleptocracia oligárquica, es un líder gracias a su potencia militar y nuclear. Es el país con los mayores recursos naturales del planeta, pero con un sistema económico corrupto e ineficiente, por lo que su población no goza del potencial económico de este país tan grande en extensión. Rusia también apoya a regímenes autoritarios en nuestro planeta.

Ahora vayamos a Alemania en 1933, apenas a 14 años de la firma del Tratado de Versalles, cuando eligen a Hitler como canciller. Seis años después Alemania ya es otra vez la mayor potencia industrial, pero dedicada al armamentismo. Los líderes europeos no le ponen atención, ni cuando firma un tratado con Stalin de no agresión y deciden repartirse Europa por la fuerza. Muy pocos dan la voz de alarma ya que Polonia no les era importante. Hitler continúa invadiendo Europa ante la pasividad de los líderes salvo algunas excepciones.

Los aliados ganan la guerra gracias al involucramiento de EE. UU. el 8 de mayo de 1945, y en julio se reúnen en Potsdam (cerca de Berlín) Truman, Churchill y Stalin para acordar los términos posguerra.

Allí empiezan los errores en la política de los aliados respecto a la URSS y Stalin. Inglaterra y EE. UU. confiaron en Stalin, quien había estimulado a Hitler para iniciar la Gran Guerra, y junto con su entecesor, Lenin, habían cometido el mayor genocidio de la historia en nombre del marxismo leninismo.

Stalin les pagó el favor ocupando toda Europa Oriental e iniciando la Guerra Fría.

Para Stalin y los soviéticos, aunque si no hubieran sido salvados por los aliados, estarían hablando alemán, por razones ideológicas y por el espíritu imperialista de los rusos, no solo tomaron a los países europeos, sino trajeron su lucha a nuestra patria y al resto de América.

Los lacayos de los soviéticos asesinaron a Francisco Javier Arana para allanarle el camino a Árbenz, y asesinaron a Raúl Lorenzana padre, por haber sido testigo del desembarque de las armas para Árbenz. Quienes no recuerdan la historia están condenados… Santayana.