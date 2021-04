La trayectoria es peligrosa, no importa el corto plazo

Guatemala, en términos macroeconómicos, está bien. Está entre los tres países de Latinoamérica que menos caída en su Producto Interno Bruto –PIB– experimentó en 2020, entre los tres países con menor deuda pública relativa a su PIB y entre los tres países que reciben más monto global de remesas en el continente. Buenos indicadores de corto plazo. Estos resultados compensan, por ahora, la caída en los montos de la inversión en infraestructura vial que hace cada vez más cuesta arriba la movilización de personas y la logística productiva, el estancamiento en el desarrollo de capital humano y los servicios de salud, al igual que la caída en los niveles de inversión extranjera en proyectos productivos. Esta es una trayectoria peligrosa. Y si se adiciona la crisis actual y los nubarrones en el sistema de justicia, el panorama llama a la acción urgente.

La trayectoria económica es más fundamental que los resultados de corto plazo. Hablemos de lo positivo. El nivel de las remesas brinda el flujo de dólares requerido para poder garantizar capacidad de endeudamiento para fines estratégicos: un programa agresivo y transparente de carreteras con inversión privada y garantías soberanas para parte de la deuda requerida; un esfuerzo de contribuciones nacionales y deuda para erradicar la desnutrición crónica; una opción diferente, inglés accesible a todas las niñas y niños que lo deseen, que complemente la educación tradicional del sistema educativo; un programa de vivienda digna que inicie con un préstamo de largo plazo del gobierno, vía los mercados internacionales, que unido a un programa de aportes individuales de trabajadores y las empresas, usando el criterio que creó al IRTRA, desarrolle un mercado dinámico de vivienda; un programa de riego por goteo para la agricultura utilizando la tecnología de Israel. En fin, las oportunidades de impulsar el desarrollo económico y social están a la mano. Se necesita pensar fuera de la caja, enfoques innovadores y transparentes, no corruptos, para poder avanzar con eficacia y rapidez.

El peligro radica en no aprovechar las oportunidades y permitir que crezcan los peligros inminentes. Sin reformas profundas al funcionamiento de los Organismos de Estado no es posible tomar ventaja de las oportunidades en el horizonte, ni resolver la crisis institucional. Y las disposiciones gubernamentales cada vez más se orientan a controlar síntomas, no en erradicar los problemas, sin impulsar los cambios de fondo que puedan permitir modificar la trayectoria de mediano plazo. La agenda bilateral con Estados Unidos puede ser la oportunidad esperada, con la estrategia correcta y con una clara definición de las oportunidades que se desean impulsar, así como determinar los problemas que para ambas partes conviene resolver. Es tiempo ya de cambiar la trayectoria. Es momento de que nuestro Presidente tenga iniciativas propias en su conversación con la vicepresidente Harris.