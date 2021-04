Acción vs. desilusión

Una cosa es decir que uno se ha formado un plan de vida y otra muy diferente es haberlo hecho. La gente cree que planifica, pero lo que hace es generar listas vagas de sueños sin realmente pararse a pensar qué es específicamente lo que ambiciona, y sin esa especificidad tampoco puede emprender.

La gente desea mucho, pero hace poco, muy poco, de hecho. Es realmente triste darse cuenta de que el 92 por ciento de las personas no actúa para hacer realidad sus deseos y objetivos. Es sumamente difícil encontrar información local, pero si tomamos como referencia el estudio que realizó la Universidad de Scranton para entender la relación entre la generación de resoluciones y los resultados obtenidos podremos observar claramente un desconsolador cuadro.

Y no solo es que muy poca gente actúa para obtener lo que anhela, además, de las pocas personas que sí actúan, solo el 9.2 por ciento de ellas reportan que fueron exitosas en obtener lo que anhelaban.

Bien sentencia aquel sabio proverbio que los sueños sin acción son desilusión. Vivir una vida de diseño es sumamente gratificante. Una vida así está fundamentada en la reflexión personal y la consecuente resolución sobre qué constituye la aspiración más central en la vida de cada uno. Eso implica vivir una vida propia y diseñada y no una vida de accidente basada en incidencias del destino. Si uno no vive la vida que se ha planteado no podrá tener una existencia plena.

Bastantes recursos existen para entender cómo llevar a final feliz un plan, pero vuelvo e insisto, todo se basa en un proceso que le permita antes de todo considerar cuidadosamente qué es lo que usted quiere hacer.

Plantear metas específicas y suficientemente retadoras

La disciplina que requiere hacerse planteamientos específicos resulta muy efectiva para lograr resultados. Tanto así que los estudios realizados por Edwin Locke y Gary Latham han encontrado que cuando las personas siguen consecuentemente los dos principios –plantearse metas específicas y suficientemente retadoras– logran un desempeño mayor nueve de cada 10 veces.

Es importante notar acá que las metas al calificarlas de “suficientemente retadoras” implica que presenten un desafío que desafíe, pero no al punto que sea sumamente difícil lograrlo. En pocas palabras, lo que el estudio de estos dos caballeros encontró es lo siguiente: mientras más específicas y retadoras sean sus metas más estímulo encontrará para realizarlas.