Preguntón que es uno

¿Por qué no se usan los listados de empadronamiento del TSE, para programar la vacunación contra el COVID-19, por municipios, edades, etcétera?

¿Por qué expulsó tanta porquería el dueño de los canales y radios en contra del ingeniero Zamora, si todo lo señalado por él tiene fechas, nombres y consta en procesos legales? ¿Creerá este sujeto que tienen credibilidad sus exabruptos?

¿Por qué las toneladas de drogas que son incautadas no se destruyen en el lugar? ¿A dónde se trasladan? ¿Quién se hace responsable de esa droga?, ¿existen actas, vídeos, testigos de su real destrucción?

¿Por qué no se hace una encuesta entre los ciudadanos, preguntándonos si estamos de acuerdo o no, que a los ahora 260 mil personajes que supuestamente colaboraron con el Ejército, como patrulleros, comisionados y orejas se les debe pagar Q120 mil a cada uno, darles casa y terrenos para cultivar? ¿Por qué el Ejército no los indemnizó en su oportunidad con su propio presupuesto? ¿Por qué no consta esta obligación en los Acuerdos de Paz?

¿Por qué los recapeos y bacheos de carreteras, que se cobran a precio de nuevas carreteras, no duran ni un invierno?

¿Cuántos niños han sido atendidos y medicados con el seguro escolar?, ¿cuánto cuesta, a quién se le paga; quien lleva el control?

Con la escalada de precios de los combustibles, ¿por qué no se reduce el Impuesto a los derivados del Petróleo y así evitar las alzas al pasaje y a los precios de la Canasta Básica?

¿Quién es el magnánimo que pone los precios oficiales a las contrataciones de obra civil del Estado?

¿Qué esperan los abogados decentes para pedir la renuncia del Contralor de Cuentas y sus cómplices para denunciarlos por incumplimiento de deberes?

¿Hasta cuando el Registro de la Propiedad mantendrá la enorme presa de expedientes sin ser operados y que detiene las operaciones de inmuebles?