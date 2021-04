Las promesas y los hechos II

Ideologizar las razones de la migración con miras a solucionar la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos (EE. UU.) no sirve de nada. Los países que formamos parte del Triángulo Norte tuvimos que soportar de la administración Trump los “les damos millones y ellos no nos dan nada”, “‘bad’ hombres”, “‘shithole countries’” y la guinda en el pastel que fue la extorsión para firmar los acuerdos de tercer país seguro. Quienes opinan que los gobiernos corruptos de Centroamérica la tuvieron fácil con Trump o tienen una memoria limitada o son tontos o ambos.



Cuando el entonces vicepresidente Joe Biden lideró el fallido Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) en el 2014, lo hizo colaborando con Jimmy Morales, quien se salva de ser el Presidente más mediocre en la historia de Centroamérica gracias a que Salvador Sánchez Cerén le ganó con amplio margen. Mientras tanto el Presidente que más promocionó y se apropió el PAPTN fue el hoy caído en desgracia Juan Orlando Hernández (JOH). Entre el 2014 y el 2015 una simple búsqueda del PAPTN en Google en español tenía como primer resultado una página del Gobierno de Honduras, que señalaba a JOH como el gran arquitecto centroamericano detrás del plan.



El meollo del asunto es que solucionar la crisis migratoria en el corto y largo plazo requerirá trabajar de la mano con los actuales gobiernos de los países del Triángulo Norte y obviamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyas curas al tema son peores que la enfermedad. Es por esto que la solución tiene que contar con una propuesta seria y consensuada con los gobiernos centroamericanos. Esta propuesta requerirá una priorización de las causas de la migración que, reitero, son la falta de oportunidades económicas, la cual se ha agravado debido a los efectos del COVID-19, así como de las tormentas ‘Eta’ e ‘Iota’, además de la inseguridad que los centroamericanos vivimos a diario. A esto se le suma la amenaza de los grupos criminales dedicados a la trata de personas, cuyo desmantelamiento debería ser el objetivo número uno para frenar la migración irregular hacia EE. UU. en el corto plazo.

Posteriormente a esto viene el tema de la lucha contra la corrupción, el cambio climático y los derechos humanos. No es que estos temas sean menos importantes, sino que estos no pueden ser priorizados en el corto plazo, solo en un mediano y largo plazo. En otras palabras, no podemos lograr en 3 a 5 años lo que no hemos hecho en 200 años de Independencia. Lo que sí se puede tratar con mayor inmediatez y con la ayuda de nuestros aliados del Norte es generar nuevas oportunidades económicas así como un ataque frontal a las estructuras de crimen organizado dedicadas a la trata de personas, extorsión, contrabando y narcotráfico. Priorizar estos temas no solo aliviaría la crisis migratoria a la vez que sería de beneficio mutuo para EE. UU., México y Centroamérica.