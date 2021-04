Arjona, el Inguat y Ricky López

Si vemos los medios de comunicación masiva encontramos que estamos inundados de malas noticias. Estas van desde las que informan de los ríos de lava que amenazan con arrasar y tragarse poblados enteros sin que haya poder humano para detenerlos, hasta el COVID-19 y la consecuente pandemia que tiene aterrado a todo el mundo. Todos tenemos recetas para prevenir el Coronavirus, que van desde las que recomiendan tomar ivermectina o todas las vitaminas que fortalecen nuestro sistema inmunológico, hasta el monitoreo de nuestra oxigenación cuidando que no baje del 93 por ciento el nivel de oxígeno. Así podemos seguir enterándonos por la prensa de los escándalos en el Congreso, en la política nacional, hasta la visita de pretores que vienen a decirnos cómo debemos manejar la cosa pública de nuestro país; la soberanía no les importa. De todo eso estamos hartos.

Así estábamos “a tiempo completo”, hasta que Ricardo Arjona vino y el sábado 10 de este mes nos dio un remanso de paz, alegría y orgullo por nuestro país y por el mismo Arjona. Todos estábamos felices hasta que apareció “el pelo en la sopa”; la burocracia en su más pura esencia encarnada en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que salió exigiendo que se retirara el video ‘Hecho a la Antigua’ del memorable concierto de Arjona por tener “tomas” que pertenecían al Inguat. Esa es la esencia de la estulticia burocrática. Esta institución, el Inguat, es una entidad estatal descentralizada que según su Ley Orgánica tiene como funciones 38 obligaciones que cumplir para promover el turismo tanto en Guatemala como en el extranjero. Ninguna se refiere a entorpecer la divulgación en el mundo de lo que es Guatemala y sus bellezas. Si cumpliera sus obligaciones el Inguat tendríamos más turistas que Costa Rica, que en el 2019 recibió 3 millones 139 mil 8 turistas mientras que Guatemala tuvo 2 millones 559 mil 599, teniendo aquí una riqueza y un potencial muy superior que el que tienen los ticos. Con todo respeto no tiene Costa Rica ninguna riqueza arqueológica como la que tenemos nosotros, tampoco hay en Costa Rica un pasado colonial, ni la jungla virgen o la belleza de nuestros volcanes, lagos y ríos que aquí abundan.

Por fortuna y para dejar las cosas claras en el tema ‘Hecho a la Antigua’, el reconocido fotógrafo, cineasta y editor de libros, Ricky López Bruni, publicó aquí en ‘elPeriódico’ el 21 de este mes una nota que tituló: ‘Miremos más allá de nuestros propios intereses’. Resulta que los videos son de él, no del Inguat. Quedó todo claro.

‘Fábula de los cangrejos’: ‘“Cuenta la leyenda que una señora fue al mercado a comprar cangrejos. En el puesto de mariscos el encargado le enseñó unos que tenía en un canasto tapado con una tabla, otro canasto tapado con una tabla y ladrillos encima y un último canasto destapado. La señora preguntó qué diferencia había y el vendedor le dijo: ‘En el primero hay cangrejos gringos, si no los tapo, con su esfuerzo propio se van subiendo y se escapan; en el segundo son cangrejos japoneses, esos se organizan y empiezan a subir ayudándose unos a otros y se van todos; y en el tercero hay cangrejos nacionales, si uno se empieza a subir los otros lo agarran y no lo dejan escapar por eso no los tapo”.