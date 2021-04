¡Basta ya de medidas erráticas!

Será la recién elegida Corte de Constitucionalidad la que debe demostrarle al pueblo de Guatemala los justos criterios con que resolverá el Recurso de Amparo presentado el día 20 de abril del 2021 por el movimiento “La Comida Nos Une” –Trabajadores, dueños de restaurantes y bares, centros y plazas comerciales, supermercados, mercados, tiendas de barrio y de conveniencia, 200 mil familias–, que representan a un fuerte sector económico y humano que tributa, da trabajo y ayuda a miles de hogares a ganarse un pan digno.

Recurren ante ese Honorable Tribunal dados los irreparables daños laborales, económicos y consecuencias jurídicas devastadoras, que el Decreto 4-2021 de la Presidencia y el Acuerdo Ministerial 87-2021 contravienen y restringen los derechos garantizados en la Constitución, la Ley del Organismo Judicial, la Ley de Orden Público y el Código de Trabajo.

Resolver ese amparo será la primera prueba de fuego, para la recién nombrada Corte. La incógnita, para quienes piden su auxilio, será saber cuáles serán los criterios para resolver esa petición de amparo, en la que se solicita poner ya un alto a algunas medidas erráticas que ha tomado el gobernante,con grave perjuicio para el sistema democrático.

Errático califica a una persona que es imprevisible y caprichosa. Así es como se puede identificar no solamente lo contradictorio de algunas medidas oficiales para combatir el COVID-19, sino también la mayoría de mensajes que conllevan promesas que después no cumplen. Cosecha de incertidumbres resultan.

No existe, a estas alturas, la vacunación masiva, ni el estímulo a la generación de empleo y se ha decidido todo lo contrario, no hay un apoyo para quienes estimulan la recuperación económica. Preguntemos: ¿Realmente, qué porcentaje de la población de 18 millones representa a los parroquianos que, esporádica o diariamente, por necesidad o por diversión comen en restaurantes, comedores, mercados, etcétera? ¿Es que los guatemaltecos no tenemos derecho a pasar unos momentos de diversión comiendo fuera de casa? Sin duda ni un millón y las erráticas disposiciones los toman de parapeto para no disculparse por el estímulo que se dio para desbordar la asistencia a playas, ríos, lagos y balnearios que fueron abarrotados por gente tan irreflexiva, como quien los invitó.

De prorrogar el mismo estado restrictivo, la situación precipitará el cierre de otro 30 por ciento de restaurantes y comedores ya medio quebrados. Hasta en los más lejanos mercados los vendedores cumplen con tal de no disminuir sus ya menoscabadas ventas. Fueron el chivo expiatorio de la decisión de evitar las manifestaciones para defender las otras ingratas decisiones del Honorable Congreso. La Corte de Constitucionalidad tiene la palabra.