Yo aceptaría gustoso

Como cuentahabiente de Banrural que soy, en mi calidad de pensionado del IGSS, si el “honorable” Congreso decretara una ley para que todos los cuentahabientes de todos los bancos aportaran entre uno y 99 centavos (cantidad opcional) para crear un fondo contra la desnutrición infantil, aceptando así la idea del presidente Giammattei.

Reitero que aceptaría gustoso, pero siempre que: la SAAS redujera a unas cifras aceptables el oneroso gasto con que alimenta al Presidente y sus cercanos; que a los diputados no se les diera comida gratis; que se redujera, en mucho, el gasto previsto para celebrar un bicentenario que no es del pueblo; que el Ejército no dejara pensar en millones para reparar un avión viejo que, en el mercado para ese tipo de aeronave, cuesta solo cientos de miles; si pararan de una vez los pactos colectivos con los sindicatos del Estado; si el Gobierno dejara de crear más burocracia, y otras cositas.

¡Y vean ustedes! Reduciendo o eliminando esos gastos a los que me refiero, alcanzaría y sobraría para dar de comer raciones alimenticias a todos los niños en situación de extrema pobreza. Y nuestro Presidente no tendría necesidad de ejercer su cinismo al solicitar la ayuda de todos los cuentahabientes.