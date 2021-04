El tema me lo sugiere uno de los segmentos de un interesante programa de la TV española. No pasarse, no excederse, en ese programa, es la forma de ganar un concurso de datos estadísticos. Pero, aplicado a la vida, resulta útil tomarlo en cuenta. No pasarse en el gasto, no pasarse en el placer, o en la codicia, no pasarse en la autoalabanza, como hacen algunos narcisistas, creyéndose la mamá de Tarzán.

Bien, ya nos metimos en el tema. Y podría ser el más importante de los temas. Vamos por partes, como el Destripador de Londres. Tú. individuo corriente, ciudadano de a pie, preguntas no pasarse ¿en qué? Pues, en fiestas o en traguitos, por ejemplo (cuántas muertes por ese tema). O en todo eso que, por exceso, te lleva a quedar mal, o a ser criticado. En relaciones de novios o esposos, vas al fracaso. Porque siempre es el exceso lo que todo lo malogra. O perjudica. El exceso significa abuso.

El abuso en la vida corriente es el resultado de pasiones sueltas o desencadenadas. Viene a ser como un desenfreno. Y el exceso en los síntomas es el resultado de esa falta de control, donde está el centro de control, en tu inteligencia o en tu voluntad, o en ambas. Tienes que controlarte. ¿Te excediste en palabras hacia tu amigo o hacia tu mujer? ¿Por qué lo hiciste? La razón, la causa, estuvo en la ira o en la irritabilidad incontroladas. Corrige la causa y corregirás el síntoma. No te pases, porque, en no pasarse, está el secreto del éxito.