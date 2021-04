Les pido perdón, hijos

Le pido perdón, hijos y, en realidad, que esta súplica sea extensiva a todas las nuevas generaciones, pues les he fallado (¡les hemos fallado!, nuestra generación ha sido nula, nefasta, en cuanto a desarrollo integral se refiere) en nuestro intento de dejarles una Guatemala mejor. Este país se hunde como un barco a la deriva, sin rumbo, sin un puerto a la vista, no tenemos una visión de país común, una meta hacia la cual nos deberíamos dirigir. Aquí estamos en modo de ‘sálvese quien pueda’.

En mi caso, la lucha –a ustedes les consta– ha sido permanente. He dedicado mi vida a intentar conservar los recursos de Petén. A utilizarlos con el respeto debido, a aprovechar sosteniblemente esas maravillas naturales y arqueológicas que hacen que Petén sea único en el mundo: el verdadero ‘Corazón del Mundo Maya’.

Yo sé que ustedes me miran con admiración por lo que hemos logrado individualmente, por nuestro pequeño hotel (el Hotel Gringo Perdido), por la lindísima reserva privada, por nuestro proyecto social (www.ixcanaan.com), por las triatlones que organizamos allá, por las obras realizadas con los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que me tocó administrar durante 16 años: la puesta en valor de Yaxhá y Aguateca (esta última, invadida y quemada su infraestructura turística), el Museo Mundo Maya en Tayasal, la planta de tratamiento del lago Petén Itzá, el Centro de Operaciones Conjuntas de San Miguel La Palotada, el mejoramiento del sendero Carmelita-Mirador (inconcluso, por causa del nefasto gobierno de Otto Pérez y la Baldetti), el centro de visitantes de Yaxhá y otros productos menos visibles como la revisión y actualización de los planes de manejo de la Reserva de Biosfera Maya (RBM), el manual de restauración de sitios arqueológicos, el manual de estándares para la señalización e infraestructura turística de nuestros sitios sagrados, documentos que quedan en alguna gaveta de algún organismo estatal, olvidados y perdidos para siempre.

Me miran como ejemplo de tenacidad por ese doctorado que terminé hace pocos años y cuya tesis es precisamente eso: ‘El desarrollo sostenible de Petén: una propuesta concreta, infraestructura básica para el desarrollo sostenible de Petén’.

O por mi participación en la Fundación Patrimonio Natural y Cultural Maya (Pacunam), en donde empresas muy importantes se reunieron para intentar desarrollar un sistema viable para visitar y proteger los sitios sagrados dentro de la RBM, organizar exposiciones a nivel mundial de nuestras muestras de cerámica, elaborar los manuales para la protección de dichos sitios, entre otras labores.

Pero todo, aunque suene admirable y realizado con mucho esfuerzo y pasión, ha sido, hasta ahora, un verdadero fracaso.

Yo les he enseñado que ‘la lucha’ es lo importante… pero una lucha sin resultados es una lucha vana, intrascendente…

Y es que cuando el presidente Colom expresó en su discurso de toma de posesión que el desarrollo de Petén era uno de sus pilares de desarrollo (Proyecto 4 Balam, ¿se acuerdan?) yo pensé que, ¡al fin! –¿no es Sandra Torres petenera pues?– íbamos a invertir en Petén los fondos necesarios para convertirlo en ‘el motor de desarrollo’ que este país necesita. Pero no fue así.

Con mi equipo técnico e interinstitucional, multidisciplinario, nos dimos a la tarea de elaborar el proyecto para buscar otro préstamo y solicitarlo al BID, incluso lo presenté en Washington (¡dos veces!) e innumerables veces aquí (durante el desgobierno de Jimmy Morales lo presenté más de 12 veces, incluyendo a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, a varias Cámaras, diputados, oenegés y a muchos alcaldes de Petén. Lo he presentado ante personas poderosas económicamente, para intentar abrirles los ojos, en cuanto a este enorme y único departamento). Pero los distintos gobiernos han seguido ignorando por completo el gran potencial de Petén y estas personas no le han prestado importancia.

Este es un proyecto de préstamo con el BID cuyo objetivo es construir la infraestructura mínima, básica, necesaria para abrir al mundo esas ciudades mayas que son nuestro verdadero activo como nación y que yacen olvidadas en la selva que desaparece. Y dentro de algunos años los mexicanos terminarán su Tren Maya. Y nosotros no estaremos preparados.

Creí que con el presidente Giammattei iba a ser muy fácil iniciar el proceso para la obtención de dicho préstamo e iniciar su ejecución, aún a sabiendas de que es imposible ver los resultados a corto plazo en el gobierno que obtiene los fondos, siempre es así. Visité al Ministro de Finanzas (antes de que tomara posesión) y al de Agricultura (quien fue el encargado del primer préstamo, cuando era Viceministro en época de Arzú), para intentar obtener una cita con el Presidente y que por lo menos ‘conocieran’ la propuesta, incluyendo uno de sus productos, para contrarrestar la migración hacia el exterior, ¿no es eso de tal importancia que hasta la vicepresidenta Harris vendrá?

Pero he fracasado. A nadie le interesa. Yo no tiraré la toalla hasta que, verdaderamente, mi vida se acabe. No dejaré de insistir, gritar, escribir, hablar y suplicar, si fuera necesario. Eso es una promesa.

Por eso hoy, ante tal situación, ante mi desesperación, ante mi impotencia como ciudadano, hijos, les pido perdón.