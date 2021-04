Para acercarnos a la verdadera magia de la vida, incluyendo todos sus sentidos y corazón, es recomendable leer el maravilloso discurso de Javier Marías durante la ceremonia de la entrega del premio Rómulo Gallegos en 1995. Nos acerca a un punto muy simple pero complicado a la vez: lo que no sucede y sucede. O sea que la naturaleza de una persona contempla lo posible además de lo cierto, las conjeturas y las hipótesis y lo que pudo ser además de lo que fue. Es importante lo que esta persona llevó a cabo y lo que le pasó efectivamente en la vida, pero no es tan solo eso lo que conforma la existencia. Las vidas de las personas no son solo eso; cada trayectoria se compone también de nuestras pérdidas y nuestros desperdicios, de nuestras omisiones y nuestros deseos incumplidos, de lo que una vez dejamos de lado o no elegimos o no alcanzamos, de las numerosas posibilidades que en su mayoría no llegaron a realizarse, de nuestras vacilaciones y nuestras ensoñaciones, de los proyectos frustrados y los anhelos falsos o tibios, de los miedos que nos paralizaron, de lo que abandonamos o nos abandonó a nosotros. Las personas tal vez consistimos, en suma, tanto en lo que somos como en lo que no hemos sido, tanto en lo comprobable y cuantificable y recordable como en lo más incierto, indeciso y difuminado, quizá estamos hechos en igual medida de lo que fue y de lo que pudo ser.

También, según Marías, todos vivimos parcial, pero permanentemente engañados, ya no sabemos cómo fue verdaderamente lo que parecía seguro, ya no sabemos cómo vivimos lo que vivimos, si fue lo que creíamos mientras estábamos engañados o si debemos echar eso al saco sin fondo de lo imaginario y tratar de reconstruir nuestros pasos a la luz de la revelación actual y del desengaño.

El engaño y su descubrimiento nos hacen ver que también el pasado es inestable y movedizo, que ni siquiera lo que parece ya firme y a salvo en él es de una vez ni es para siempre, que lo que fue está también integrado por lo que no fue, y que lo que no fue aún puede ser.

Pues me parece que, si transportamos semejantes pensamientos al tema “país”, quedan como anillo al dedo: nos dominó lo que dejamos de hacer…, todo aquello que pudo ser, pero no fue. Esa es Guatemala. Además, habría que agregar otra categoría de entuertos: también somos lo que se estanca, se interrumpe, se mata. Pudimos haber crecido, prosperado más. Tuvimos la oportunidad en algunos momentos dorados de nuestra historia, sí, pero tuvieron más fuerza los que se dedicaron a llenar de talanqueras el progreso. Tuvimos tren, tuvimos correo, tuvimos Atitlán cristalino, tuvimos Acuerdos de Paz, tuvimos plaza, tuvimos el mapa lleno de ríos libres (hoy muchos están presos), tuvimos posibilidades de una mejor educación…

¿Cómo hacer un futuro que no sea inestable y movedizo? ¿Cómo reconstruir nuestros pasos de luz? Quizá trabajando en colectivo por lo que pudo ser para que sea, sin miedo, a toda costa y con firmeza.f