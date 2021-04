La niebla matutina se está disipando ya. En el horizonte empiezan a emerger los volcanes, colosos que sobresalen en la geografía visualmente chata. Esto es lo que ocurre ahora con el panorama preelectoral. Con cierta claridad, ya se empiezan a ver los posibles escenarios electorales. Los candidatos bostezan, se desperezan y sacuden los zapatos que utilizarán en la carrera electoral. Estamos ya a un año y nueve meses de la convocatoria a elecciones generales.

Empecemos por lo más obvio. A propósito, para favorecer a los candidatos conocidos, la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece solo tres meses de campaña electoral, un plazo que corre en contra de figuras nuevas, porque en 90 días un candidato no puede posicionarse. También es obstáculo para los nuevos candidatos la virtual limitación del uso de medios de comunicación. Se necesita hacer dos campañas para darse a conocer. Así no queda más que volver la vista a candidatos conocidos por la población, quienes ya hayan participado en elecciones anteriores y que ahora podrían buscar con mejor éxito el “te toca”. Veamos quiénes serían.

A sabiendas que las derechas e izquierdas tienen muchas especies y subespecies, hago algunas simplificaciones que, sin embargo, a mi juicio son proyecciones de la realidad.

En la derecha, sin duda estaría Zury Ríos, a quien, nadie duda, que esta vez la Corte de Constitucionalidad dejará correr. Zury tendrá el apoyo de gran parte de las elites de dinero y poder de las derechas, que tratarán de impedir que surjan otros candidatos de derecha que le resten votos. Podría ir como un bloque compacto. A las derechas que no les guste Ríos tendrán que apechugar, como se dice en buen chapín. Tiene a su favor y en contra ser hija del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. Esto le restará votos en áreas urbanas centristas pero, en parte, le favorecerá en el interior. No en balde en elecciones pasadas aún en las áreas donde hubo masacres, Ríos Montt obtuvo más votos que la candidata Rigoberta Menchú y sectores de izquierda, aunque esto podría ahora estar cambiando.

En las izquierdas podrían figurar como candidatos quienes corrieron en la pasada campaña electoral: Thelma Cabrera, del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), apéndice del Comité de desarrollo Campesino (Codeca), de inspiración chavista, quien en primera vuelta en las pasadas elecciones alcanzó un cuarto lugar con el 10.3 por ciento de los votos; y Manuel Villacorta, catedrático universitario, que con el partido Winaq, fundado por Rigoberta Menchú, tuvo el 5.22 por ciento de los votos.

En las próximas elecciones, en el centro estará Edmond Mulet, quien en la pasada primera vuelta obtuvo un 11.22 por ciento de los votos. Ahora Mulet tendrá una participación más cuesta arriba por la traición de diputados y miembros de su expartido político a las ideas humanistas que lo inspiraron. Mulet ahora está fundado el partido Cabal.

Es poco probable que Sandra Torres pueda correr por los juicios que aún enfrenta en los tribunales. También sería difícil que participara la exfiscal Thelma Aldana, porque el Pacto de Corruptos controla ahora las instancias judiciales en donde tendría que ventilar acusaciones en su contra.

Hasta aquí hechos irrefutables. Ahora mis conclusiones y especulaciones. La unión de las izquierdas en un solo frente podría facilitar su pase a segunda vuelta. Si en las pasadas elecciones hubiera habido un frente común de los partidos de Cabrera y Villacorta, esta alianza habría llegado en segundo lugar compitiendo en segunda vuelta con Sandra Torres, porque habrían contado con un 15.52 del voto ciudadano de la primera vuelta, superando a Alejadro Giammattei, que solo obtuvo un 13.96 por ciento de los votos en la primera vuelta electoral.

El frente de izquierdas tendrá que decidir entre Thelma Cabrera y Manuel Villacorta o, sabiendo que tienen ya un voto duro, por un tercer candidato. En cuanto a la base programática, el grupo mayoritario, que es el de Codeca, tendría que dejar de lado posturas extremistas, con las que no simpatizan los grupos de izquierdas moderadas. Tendría que haber un difícil malabarismo ideológico. Igual como tendría que ocurrir en las derechas. En la política siempre hay que hacer magia.

Así, una futura alianza de las izquierdas podría llevarlas a entrar al balotaje, compitiendo con la derecha aglutinada alrededor de Zury Ríos. Por primera vez en mucho tiempo, más allá de las cancioncitas, habría una competencia con más carga ideológica que antaño. Todos estos son hechos más realistas que especulativos.

Oteando el panorama más allá de la próxima elección, pienso que el triunfo electoral de las izquierdas en 2023 podría asegurarles una cierta permanencia en el poder, inclusive con triquiñuelas políticas y electorales realizadas para permanecer en la Presidencia, como las que hemos visto en Nicaragua y Venezuela.

Si las derechas ganaran y no hicieran un gobierno de extremada honestidad, de reforma del Estado, supresión de plazas fantasma, y todo lo que la población demanda, de lo que he hablado en otros artículos, dentro seis años el triunfo sería de las izquierdas. Ya los guatemaltecos no aguantarían más Pactos de Corruptos, ni gobiernos ladrones al estilo de los de Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Si Zury Ríos ganara, su gobierno salvaría o enterraría a la derecha política.

Aclaro que hablé más de candidatos que de programas, como debió ser, porque los planes de gobierno aún están empezando a ser elaborados. Históricamente ellos han sido siempre más ‘copy-paste’ que originales. Además, nunca se ha enfatizado en cómo llevar a la práctica la lista de ideales y de ‘wishful thinking’. Por lo demás, en Guatemala los candidatos siempre opacan los planes de gobierno, que pasan a segundo o tercer lugar de importancia.

gasturiasm@gmail.com