Miremos más allá de nuestros propios intereses

Para la filmación de Hecho a la Antigua, la primera opción que exploraron las del equipo de avanzada de Ricardo Arjona, fue hablar con el Inguat, entiendo que luego de un fallido intento y no lograron llegar a un acuerdo, y yo no tengo idea cual era ese acuerdo.

Se comunicaron conmigo para solicitar mi colaboración para su proyecto. Cuando me contactaron para ver la posibilidad de que les prestara, donara, regalara, como la quieras ver, tomas de Guatemala para promover nuestro país, vi una oportunidad muy interesante debido al jale que tiene el artista, pero no con el fin de que miles de personas vieran mis videos, ya saben, así como yo promocionándome y “aiii que lindo Ricky”, NO, sino para promocionar lo que he promocionado durante más de 45 años, GUATEMALA.

Incluyeron dos minutos de mis tomas en el video previo de promoción en la rola Mi país, el cual llevaba más de 625 vistas y con eso yo estaba muy feliz, ya que todas estas almas en el planeta lograron recibir una salpicadita de los tesoros que aquí tenemos.

En el video final, no son todas tomas mías, hay otros clips de videos (dos minutos aproximadamente) que acompañan a los míos y desconozco quién es el autor de ellos o a quién le pertenecen los derechos de dichos videos.

Mis tomas aéreas que usaron para el video de Mi país fueron filmadas con un sistema que se llama Cineflex, una cámara es adaptada dentro de una burbuja especial a la nariz de un helicóptero y dentro del choper va el cinematógrafo con el director y desde ahí se controla toda la filmación, logrando hacer zoom in y zoom out. Es sumamente especializado, ser piloto para filmaciones, así como el trabajo del cinematógrafo, el resultado final es un feeeling muy distinto a las tomas que logras con dron. Cuando contratamos a estos especialistas del aire, en aquel entonces el costo fue un poco más de US$75 mil por 5 días sobrevolando toda Guatemala.

Otra de las tomas que usaron para Mi país, las cuales salen al final del video y creo que les cayeron como anillo al dedo, por la similitud de lo que hicieron en Capuchinas, son unas tomas que hice para Hotel Casa Santo Domingo (con previa autorización del hotel), donde hace algunos años se me ocurrió usar su propio estilo de decoración con velas para su video promocional y usamos aproximadamente tres mil alrededor de la fuente y los nichos.

La producción de la filmación del show de Arjona estuvo a cargo del director mexicano Ricardo Calderón, quien dejó plasmada una obra de arte en film.

Me da mucha pena el malentendido entre Inguat y Arjona, yo soy de la opinión que la unión hace la fuerza y mientras más chapines miremos más allá de nuestros propios intereses, tendríamos una mejor Guatemala.