La seguridad ciudadana, o más bien su ausencia, es algo que nos preocupa a todos los guatemaltecos. Cuando hablamos sobre seguridad ciudadana nos basamos en percepciones, más que en datos. Dichas percepciones son, por definición, subjetivas y propensas a nuestros sesgos naturales como seres humanos. Algunos de esos sesgos incluyen la perpetuación de ciertos criterios una vez formados. Tal y como dice la frase: “Hazte fama y échate a dormir”.

Justamente hoy el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y Fundesa estarán presentando la actualización del Índice de Denuncias de Delitos. Además, se presentará un análisis de tendencias en la narcoactividad dentro de nuestro país.

Cuando se trata de seguridad, Guatemala tiene muy mala fama. Sin embargo, nuestros datos recientes dicen otra cosa. En 2009 tuvimos un pico en la tasa de homicidios, la cual llegó a ser de 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Afortunadamente la tasa de homicidios en Guatemala ha caído dramáticamente. Pasamos de esa tasa de 46.4 a 15.4 hasta el pasado marzo. Estamos muy cerca de alcanzar los niveles de países como Costa Rica, cuya tasa es de 11.

Hemos avanzado más del 87 por ciento y ojalá sigamos hasta lograr cerrar el cien por ciento de la brecha que nos separa de estos países.

Pero esa no es la única buena noticia. Hace unos días el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México publicó el ‘Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo’. Muy orgullosamente, como guatemalteco, quiero contarles que nuestras ciudades han dejado de ser parte de esta lista. A pesar de estas dos buenas noticias, seguimos teniendo fama de ser un país violento. Ciertamente hay mucho por mejorar pero nuestras percepciones no reflejan los avances alcanzados. ¿Por qué no hemos actualizado nuestras percepciones? ¿Por qué no vendemos y comunicamos lo bueno de Guatemala? ¿Cómo podemos usar estos datos para cambiar estas percepciones?

La importancia del Índice de Delitos, y particularmente su comunicación, es que nos permite actualizar nuestras percepciones con datos duros. Estos datos también son importantes para la veeduría ciudadana y para que las autoridades puedan ir enfocando sus acciones a las áreas más problemáticas. En esa priorización, hay un tema al que tenemos que prestar especial atención: el rol del narcotráfico y su impacto en variables como el contrabando, la violencia, la corrupción, etcétera. ¿Qué acciones concretas se pueden tomar si realmente queremos mejorar y dejar de ser un paraíso del narcotráfico? Ojalá que nuestras autoridades prioricen la trazabilidad para seguir la ruta del dinero.

Desde la ciudadanía, una acción muy concreta con la que podemos incidir es la denuncia. Nuestras denuncias son insumos valiosos para nuestras autoridades y podemos denunciar sin miedo a través de mecanismos como Crime Stoppers (tupista.gt).

Hay tantas cosas que hacen a Guatemala un gran país. Sin duda, siguen habiendo tantísimos retos y aspectos por mejorar. Empecemos por cambiar nuestro propio chip. Celebremos los éxitos y hablemos de todo lo bueno que nuestro país ofrece. Hagamos viral lo mucho que hemos avanzado como nación. Porque cambiar nuestra reputación solo será posible entre todos.

www.salvadorpaiz.com