¿Quién le cree a los diputados?

Sin consultar al pleno y sin que la judicatura que decretó el amparo provisional se lo ordenara, la Junta Directiva del Congreso no juramentó a Gloria Porras como magistrada de la CC violando la Ley, en virtud de no tener facultad legal para calificar una acción constitucional de amparo, extremo que en su oportunidad, se deberá dilucidar en los tribunales de justicia. Sin obviar que juramentaron a Moto ignorando impugnaciones pendientes, aplicando doble rasero: Moto sí, Porras no. Por si fuera poco, el presidente del Organismo se refirió de forma impropia a los magistrados que finalizaron el periodo, olvidando su cuestionada gestión señalada de turbia, convirtiendo el hemiciclo en un corral vacuno, sin vacuna. Un tipo de conducta por la que herr Gunther, que a estas alturas del partido a saber por dónde anda, dijo: “En Guatemala no hay obra sin sobra”. Por más que ahora diga que se confundió y solo quería decir que a la prima se le arrima pero la de riesgo financiero, que aquí no existe por ausencia de control o caos social, por dicha. En todo caso, hay que condecorarlo con la orden de los amigos de la yuca por decir la verdad, quedándose chiquito con el congreso donde hace ratón está ‘heavy’ la cosa, entrándole macizo a lo que sea. Antro en el que una taza de café es más cara que en Dubái por los dobletes, superando tamborón el melón de dolorosos de ingresos al año, que ni ‘mister’ Biden gana. Siendo clarinete el motivo por el que ofrecen el oro y el moro por el cargo, sin tener la mínima preparación ni leer siquiera ‘Pepe y Polita’ antes de asumirlo, menos darle clases a la caperucita como le exige un trompudo en la tele a doña Gloria, con dos periodos de magistrada.

Los diputados matreros saben que en este valle de lágrimas no hay quien los saque de su guarida, por lo que seguirán haciendo lo que les salga del forro, en un modelo agotado que nadie quiere cambiar, hasta que se queme el rancho. Con el tío Samuel puro sastre tomando medidas y, el cuento de ya merito cambia la cosa sin que nada cambie, diciendo que la vida es ‘marvelous’ y no se vayan de mojados, porque el río Bravo es muy bravo. Que la desigualdad se reducirá por arte de magia previo al juicio final, sin necesidad de alinear a la mafia a pesar de ser los únicos que pueden hacerlo. Antes de armarse un bonito camote en plena pandemia, y otro Maduro reforme hasta la ley de la gravedad que no es buena ni mala, todo lo contrario. Siendo fácil formar parte de la mara al no prohibir la entrada el Pacto de Corruptos, guardando el secreto donde el ardor se esconde de noche. Y sin saber dónde empieza la verdad y termina la mentira, el pueblo espera solo “milando como el chinito”, que la basura escatológica un día no lejano –mañana– termine en el lodo de donde salió y alguien con ‘eggs’ ponga el país en el lugar que merece, aunque sea por caridad, antes que nos dé el virus del gato loco…

Y como el único enemigo que tienen son ellos mismos, es de esperar que por lo menos, termine el pacto a morongazos por clavarse los capos la mermelada, sin perjuicio de parar en el bote, irse con ‘Pancho’ o la superinteligencia artificial los sustituya sin tanta bulla. Quedando expuesto y asoleado el deterioro absoluto del Congreso, con soldados al servicio de la mafia que gobierna al gobierno hace décadas, pervirtiendo la democracia y convertirla en un negocio sucio por apátridas y vividores. Aquí los principios las teorías y la metodología, vale ‘mother’. Prevaleciendo la anarquía hija de la improvisación y la incapacidad, caminando bañados en mugre con el paso cambiado sin entender que el poder emana del pueblo, reside en el pueblo y lo ejerce el pueblo, siendo el Estado su máxima expresión. Que la democracia se basa en el imperio de la Ley, –no del diente al labio– sin excluir la desobediencia civil al volverla una farsa, los que creen que la vida es caldo de morcilla. Joya. El virus le asestará el golpe definitivo a la mafia gobernante. Es cuestión de tiempo…