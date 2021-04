Pague y no pregunte

Considerando la importancia que la Municipalidad de Guatemala le da a la atención al vecino, bien podrían mejorar su sistema de gestión de cobros de remisiones de Tránsito, especialmente las que se originan por conducir a velocidades mayores a la permitida. Sobre todo que, dado el mecanismo utilizado por la PMT para detectar estas infracciones, el supuesto infractor no tiene manera de saber que se ha hecho acreedor a una remisión. Salvo que el vecino tenga por costumbre religiosa revisar la página electrónica de remisiones de la ‘Muni’, que la violación haya sido tan flagrante que le rearguya la conciencia o que tenga algún grado de certeza que lo atraparon in fraganti, la mayoría de conductores no se enteran de las supuestas infracciones. En lugar de destinar a docenas de agentes de la PMT al cobro de este tipo de multas, distrayéndolos de otras obligaciones críticas, exponiéndolos a peligrosas condiciones de trabajo, largas horas bajo el sol y lluvia y a incontables reclamos de los vecinos, bien podrían utilizar las herramientas informáticas de las que ya disponen para notificar oportunamente acerca de la supuestas infracciones. Así como religiosamente llega cada trimestre, según sea el caso, el recibo de Empagua o del IUSI, a cientos de miles de contribuyentes plenamente identificados, nada costaría identificar el nombre del dueño del vehículo que se detectó infringiendo los límites de velocidad y hacerle llegar su respectiva remisión, así como los apercibimientos necesarios para que proceda al pronto pago.

En el remoto caso que esto no fuera posible, nada impide a la Municipalidad habilitar un POS inalámbrico para cada uno de estos retenes de “pronto pago” de la PMT, facilitando así el pago a quienes no cuenten con servicio de internet en sus celulares, pero sí con algún medio electrónico de pago. En caso esto tampoco fuera posible, bien podría la ‘Muni’ “descontar” el monto aproximado de remisiones anuales con el sistema bancario y recibir adelantos mensuales a cuenta de los fondos que inexorablemente reciben cada año al vencerse el plazo de pago del Impuesto de Circulación. Así como es importante para la Muni asegurar el pago efectivo y oportuno de este tipo de remisiones, también es importante asegurar un trato justo por parte de la ‘Muni’ hacia los supuestos infractores. Dado que generalmente nadie disputa este tipo de remisiones, ya que saldría “más caro el caldo que los frijoles”, como mínimo debería facilitarse al máximo el pago de las mismas, así como informar oportunamente de dichas remisiones a los vecinos que están plenamente identificados en las bases de datos de la Municipalidad. Utilizar a la PMT para obligar a que los supuestos infractores paguen sus multas de Tránsito es una salida fácil al problema a un problema más complicado.