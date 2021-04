Elecciones en el Colegio de Economistas para el periodo 2021-2023

Como es una cuestión conocida, el Pacto de Corruptos ha conseguido penetrar a casi todos los colegios profesionales. Y el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, no ha sido una excepción. El Colegio no se ha pronunciado en ningún caso con relación a los graves problemas económicos, sociales, políticos y culturales que la nación guatemalteca ha estado enfrentando, con mayor gravedad, en los últimos años. El Colegio de nuestro gremio juega un papel muy importante en la elección del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y en la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, tiene un espacio que debiera ocupar, alternadamente, con el Colegio de Contadores Públicos y Auditores en el Consejo Superior Universitario. Como se sabe, las actuales autoridades, tanto de los dos colegios como del CSU, no han resuelto como se alternarían los representantes electos en esos cargos y ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas. Otro tema de importancia es el que se refiere a la elección de la mitad de electores de los profesionales que se seleccionan para la Contraloría General de Cuentas. Tal como ha sucedido en el Colegio de Abogados y Notarios, después de la debacle que los dirigentes electos lo han llevado en términos de descrédito y desprestigio, empiezan a surgir nuevas propuestas de los colegiados en nuestro gremio que han presentado por lo menos tres planillas que no se corresponden con el oficialismo. Naturalmente, que este está representado con la Planilla del PAU, quienes no se han preocupado más allá de organizar la carrera con motivo del Día del Profesional de las Ciencias Económicas, la fiesta con tal motivo y poquísimas actividades académicas y de capacitación, que valgan la pena. Con relación a los temas torales, el oficialismo en el Colegio no se pronuncia ante la crisis económica, social, política, fiscal, tributaria y empresarial que enfrenta el país. Tampoco han realizado una defensa gremial, cuando vemos que gente incompetente profesionalmente ocupa una diversidad de cargos en el sector público y en las entidades descentralizadas. Por ello, se necesita una nueva conducción sobre otros parámetros y directrices. Yo participo y apoyo a la Planilla No. 3 de Transparencia y Dignificación, para las elecciones del próximo jueves 22 de abril, en el Club Aurora, zona 13. Colegas asistan a las elecciones en el gremio, de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor, para el periodo 2021-2023, para poner un alto a tanta corrupción.