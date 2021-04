La tercera ola lleva a tomar nuevas medidas

Como consecuencia del feriado y actividades de la Semana Santa se observa una tercera ola en cuanto a los contagios del COVID-19. La cantidad diaria de contagiados supera las 2 mil personas, lo cual es superior a etapas anteriores. Los hospitales reportan saturación y de manera anecdótica la mayoría sabemos de familiares o amigos que han resultado positivos en las últimas semanas.

La pregunta clave es por qué se está dando esta tercera ola. La respuesta parece estar relacionada al relajamiento de las medidas de distanciamiento social. Muchas personas, ya cansadas de la pandemia, y en especial la juventud, han realizado reuniones, celebraciones y eventos con la nefasta consecuencia de la multiplicación de los casos, llegándose a tragedias cuando adultos mayores o personas vulnerables resultan con COVID-19 y no logran superar la enfermedad llegando a ser parte de la estadística de fallecimientos que supera las 7 mil personas. Y, en segundo lugar, en muchas comunidades de las distintas regiones y especialmente del área rural no se utiliza mascarilla ni se aplican medidas sanitarias que previenen los contagios.

Pareciera que para dictaminar las recientes disposiciones, previas a Semana Santa, se privilegió la actividad económica y comercial, en detrimento de la prevención. Se dio la responsabilidad de la prevención a los guatemaltecos, la cual es una buena medida, pero la libertad requiere de la autorregulación para que no desemboque en un problema sanitario serio. Algunas de las medidas no tenían toda la lógica con la que venía operando la Coprecovid y con la cual se emitieron normativas y protocolos de reapertura. Por ejemplo, las contradicciones incluyeron la posibilidad de que en centros recreativos y playas se podía tener un aforo de 100 personas, mientras ello no se homologó para las escuelas o iglesias.

Ahora el Gobierno anuncia nuevas medidas, que se esperan para el próximo fin de semana, esperamos que se refuerce el esquema de responsabilidad y autorregulación, más que un esquema restrictivo. El ejercicio de la responsabilidad personal se convierte nuevamente en una condición fundamental para el control de la pandemia. Y, ello a la par de la propuesta denominada Gran Cruzada de Vacunación, que propone activar el engranaje cívico que funciona para las elecciones, podría ayudar a que se vacune de manera eficaz y rápida a la población.

Estamos en una encrucijada donde nos toca seguir cuidándonos y protegiendo a las familias, a los empleados de las empresas y negocios, y sobre todo reforzar la necesidad de las medidas sanitarias, comenzando por el uso de las mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol y distanciamiento. Lo más importante será la consistencia y aplicación de medidas lógicas. Antes que la apertura de bares, discotecas, conciertos y la autorización de fiestas, debe promoverse el retorno a clases presenciales, conforme a la modalidad híbrida que se ha propuesto.