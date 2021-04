Antes clandestinos, ahora tienen rostro

De nuevo los intereses oscuros han ganado la apuesta y han avanzado hacia su objetivo de copar todas las instituciones del Estado. Esta vez, un amparo sacado de la manga y otorgado por una Sala judicial cuestionada ha prohibido que la magistrada Gloria Porras asuma su cargo para una nueva administración en la Corte de Constitucionalidad.

La brecha que dejó Jimmy Morales con sus actos perversos al provocar la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) ha envalentonado a los que dirigen los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, estructuras paralelas, sector oligárquico y empresarial, ex militares veteranos de guerra (acarreados), procesados por actos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos o crimen organizado, a copar las instituciones del Estado con un objetivo único: Mantener el sistema que les ha alimentado durante muchos años y les engorda mientras el pueblo se vuelve raquítico y desnutrido, sin oportunidades.

Estos sectores han dado vida a una nueva figura mafiosa que les ha aglutinado de ahora en adelante, pues a ellos no les incomoda que el país sea un verdadero santuario para los narcos a quienes los ven como aliados en los departamentos, la corrupción provoque luto por las muertes por la pandemia y fiestas pomposas de quienes se han beneficiado de los negocios alrededor de ella, no les hace ruido que el sistema financiero sea un lavadero del dinero del crimen organizado, no les molesta que el gobierno y los aliados de Alejandro Giammattei estén regordetes de los negocios que llegan para sí en detrimento de los recursos del Estado, llegan incluso hasta felicitar y otorgar reconocimientos públicos a quienes les han solapado, permitido y dejado de perseguir sus acciones perversas.

Esta alianza trae consigo el libro del apocalipsis social cuya máxima será soltar a todos los demonios que vienen tras abrir la puerta de toda expresión de la mafia, incluyendo la explotación social y natural del país.

Guatemala se encuentra a las puertas del peor infierno que nunca ha experimentado pues antes del conflicto armado interno el Estado fue copado por intereses mafiosos y contrainsurgentes pero esta vez será controlado por distintas expresiones mafiosas y corruptas.

Esta alianza hoy se pavonea por todo el país con su séquito que le lleva mirra, incienso, alfombras de flores y les vitorea su gran éxito como que hubiera sido una conquista revolucionaria.

Frente a este escenario, se escuchan voces de una oposición timorata, particularmente la que se encuentra en el Congreso, pero que es incapaz de hacer alianzas estratégicas para tener mayor fuerza. Algunos son vociferantes, pero sin acción y dirección estratégica que provoque el alzamiento popular, un movimiento mínimo de inconformidad o al menos un cacerolazo. Incapaces de levantar la indignación.

A ello se suma que también hay una población inactiva y que lo único que le preocupa es vivir y sobrevivir el día a día ante una crisis que la pandemia y los desastres naturales vinieron a agudizar.

Hay quienes hacen un llamado por las redes sociales, pero no salen de esa esfera. Hay quienes convocan a jornadas similares a las de 2015 sin saber que, si bien hubo expresión social, ello no detuvo a la mafia y al hampa.

Hoy nos gobiernan los poderes que en su momento fueron paralelos y clandestinos. Hoy ya le vemos sus rostros.