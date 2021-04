Tikal, Petén y el fuego del Oeste

Apasionante el reportaje de Jaime Moreno de León publicado el domingo en elPeriódico: ‘Tikal: Nuevas perspectivas de una Ciudad Cosmopolita’. Desde 1848 se conocía de las maravillas por descubrir, cuando Modesto Méndez reportó oficialmente el hallazgo; y como suele suceder cuando no existe un Estado cultural, y mucho menos en la época del oscurantismo de Rafael Carrera y su gobierno conservador, las invasiones y los robos estuvieron a la orden del día, y si bien desde esos tiempos hay esfuerzos institucionales la región desfallece ante el embate del desorden mercantil y agrario.

En los años cincuenta del siglo pasado, el trabajo profesional de arqueólogos de la Universidad de Pensilvania nos entregó el legado tangible y cultural de lo que hoy conocemos como Tikal, la metrópolis maya que cuando la visito me llena de orgullo y esperanza sobre la maravilla de patrimonio natural y cultural que tiene la Guatemala y la región mesoamericana, desde Copán hasta el valle central mexicano.

Como bien lo comentan destacados conocedores del tema, con mucho más fundamento que este humilde escribiente -quien tan solo soñaba de niño con ser arqueólogo-, se sabía de relaciones diversas entre los mayas y asentamientos humanos más al Norte, sin embargo los vestigios de hoy revelan que la cultura teotihuacana de los valles centrales de México llegó y se estableció hasta tierras sureñas mucho antes de lo que se suponía.

El poderío de la urbe pasaba entonces por su diversidad, como bien lo afirma De León, con personas provenientes del centro mexicano, Honduras y las Verapaces. La dinámica era tal que así como se habla de un barrio maya en Teotihuacán, hoy se habla de un barrio teotihuacano en Tikal, lo que debiera servir de reflexión para repensar la geografía de las grandes políticas de desarrollo del futuro, en virtud de que las fronteras no son más que extrañas y un tanto ridículas jurisdicciones que ameritan de políticas supranacionales y de más integración.

Por supuesto, la convivencia no fue de barrios pacíficos sino de culturas con encontronazos al principio, pero luego llega el inevitable mestizaje: los extranjeros que entraron en enero del año 378 d. C. derrotaron a los grandes jerarcas de la ciudad. Resulta ser entonces que el Clásico Temprano maya estuvo colmado de la nueva influencia de las culturas del Noroeste, ubicadas a más de mil kilómetros de distancia. El nacido del fuego que nos reporta De León, como el gran jefe teotihuacano, llegó como un emisario poderoso e hizo valer su posición a lo largo de los años. Lo interesante de todo esto es que no conllevó una toma imperial, sino más bien la conversión gradual en un crisol de culturas.

La biodiversidad de la región es envidiable: representa toda una bella rosa silvestre que obliga a repensar lo valioso de conservar la región, su cultura, su legado arqueológico y la presencia de una flora y fauna que supera con creces a regiones de gran tamaño que nos envían los vórtices polares y muchos revuelos más. Definitivamente el monocultivo y el extractivismo en Petén es un costo de oportunidad de inobjetable torpeza mental colectiva y de poder.