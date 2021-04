Mensajes desde el “Olimpo”

No soy un conocedor de la mitología griega, pero conozco lo básico y no me son extraños los nombres de Zeus, Apolo, Atenea, Afrodita y Poseidón, para citar algunos. También sé que su hogar era conocido como el ‘Olimpo’, el lugar que les permitía ver desde lo alto al mundo terrenal, sobre el cual ellos tomaban decisiones que afectaban a los humanos.

Ese ‘Olimpo’, sirve como metáfora para describir los centros de poder. Se puede decir que un ‘Olimpo’, es aquel lugar en donde poderosos toman decisiones sobre los mortales.

La Casa Blanca y el Capitolio en Washington, el 10 de Downing Street en Londres, la Casa Rosada en Argentina, la Casa Presidencial en Guatemala. En fin, estos son solo algunos ejemplos para entrar en el tema de este ‘Enfoque’.

Guatemala se encuentra en una zona de influencia geopolítica de Estados Unidos, considerado como la más grande e importante potencia mundial política, económica, militar y diplomática, cuatro esferas en las que nuestro país no tiene significancia alguna, aunque sí alcanza notoriedad para Washington por ser un ‘país vecino’ –o próximo–, con intereses comunes, como son migración y narcotráfico, prioritariamente.

Entonces nos interesan los mensajes que se emiten desde la capital estadounidense. La administración Biden –por medio de los enviados Juan González y Ricardo Zúñiga–, ya calificó como ‘mal endémico’, la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras. Es más, han advertido que la ayuda económica para el ‘Triángulo Norte’, no llegará a manos de los gobiernos de estos países, por la falta de transparencia en su manejo.

Sumemos a eso, que antes expresaron su preocupación por la forma en que se integró la CC, precisamente porque se percibió que el ‘Olimpo’ chapín se estaba alineando para mantener el marco de impunidad que protege a los corruptos, mafias y crimen organizado.

En el Capitolio, la congresista Norma Torres –nacida en Guatemala–, ha calificado de ‘narcogobierno’ a la administración de Alejandro Giammattei, y se sabe que ella trabaja en el Congreso estadounidense para que se apliquen castigos a los corruptos en nuestro país.

Otro ‘mensaje’ que debe preocupar a la alianza oficialista, que apoya el proceso de fortalecimiento de la impunidad, es la nominación por parte del presidente Biden, de Todd Robinson –exembajador en Guatemala y ferviente opositor al ‘Pacto de Corruptos’–, para el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, lo que le convertiría en un hombre influyente en el Departamento de Estado para asuntos con Guatemala en estos y otros temas.

Evidentemente, la visión que tiene de Guatemala el ‘Olimpo’ estadounidense, no es para nada buena. Washington no golpeará con el mazo a Giammattei y sus aliados, pero seguirá con atención lo que hacen. Desde allá saben que estamos mal en muchos sentidos. Ese ‘Olimpo’ conoce la forma de actuar de la clase política chapina, conoce los vínculos que hay con mafias, como el narcotráfico opera en las entrañas de la política y el peligro que todo eso representa.

Saben allá, además, que la migración no disminuirá, simple y sencillamente porque no se están creando condiciones para retener a los emprendedores y necesitados guatemaltecos que buscan una mejor vida. Como aquí hacen ‘oídos sordos’ a los mensajes que llegan desde aquel ‘Olimpo’, puede ser que las presiones se sientan en poco tiempo.

Lamentablemente, no hay que descartar que, entre los que paguen los platos rotos, estén los propios migrantes, a quienes se les podría limitar el envío de remesas… ya veremos lo que sucede.