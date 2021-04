La Corte Constitucional, Mocha

Este 14 de abril asumen o deberían asumir, los magistrados de la CC. Por disposiciones que vienen desde la creación del ente constitucional, deberían ser 5 magistrados titulares y 5 suplentes, electos a su turno por el Organismo Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso, Colegio de Abogados y la Usac. Resulta que ahora por los incumplimientos en los plazos y por la necedad de imponer magistrados a modo, o sea que avalen la corrupción, tenemos que se debe instalar una CC mocha. A medias, sin estar completa y encima, varios magistrados cuestionados y elecciones con amparos interpuestos, lo cual es algo por lo menos ilegal. Pero así estamos. Mientras tanto el ciudadano de a pie se alza de hombros y dice hijos de la chingada.

En otras condiciones, esto por sí solo sería un argumento para decir que la CC no es legítima, no cumple con las aspiraciones democráticas de la sociedad, menos con exigencias de un Estado de derecho. Tanta la impudicia en la elección de los magistrados y tanta la ilegalidad en las elecciones que hoy por hoy, la democracia guatemalteca pende de un hilo. La idea de que estamos ante una dictadura de facto, con leyes, pero de facto, con instituciones, pero dictadura de facto, gana terreno.

Cuando escribo mido mis palabras y los conceptos que utilizo. Todo está sujeto a comprobación, y todo tiene respaldo en lo que se observa de manera cotidiana. Un caso paradigmático: ¿Es o no cierto que el Presidente payaso dijo que él no aceptaba las resoluciones de la CC? ¿Es o no cierto que los funcionarios citados al Congreso se dan el lujo de mentir abiertamente cuando están bajo juramento y no hacen caso de las recomendaciones? Y ello no tiene nada que ver con un Estado democrático de derecho. Así de sencillo. No lo invento, ni lo digo al tanteo.

Sabemos que por lo menos el magistrado electo por el CANG no tomará posesión el 14 por los recursos legales presentados. Ello confirma la tesis que tendremos inicialmente una CC mocha. El tema es grave pues desde eso que se ha denominado el inicio de la democracia en los años ochenta del siglo pasado, nunca se había presentado un nivel de cuestionamiento tan alto de este Organismo encargado de velar por la Constitución de 1985.

El tema es que la democracia guatemalteca pende de un hilo. Esta afirmación no es algo figurado, es la dura realidad que como muchas cosas ya no se puede meter bajo la alfombra. De la misma manera, con una corte mocha como la que debe iniciar sus labores este 14 de abril, la Constitución debe pasar muchas penas, pues no habrá un ente que desde una posición clara y sin dudas, sea capaz de dar fallos que la sociedad considere infalibles, pues el vicio es de origen. La corte mocha no es garantía de nada.