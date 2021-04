En el Congreso de la República duermen por varios años iniciativas de ley que podrían volver más eficiente al Estado; sin embargo, como no les favorecen políticamente, dichas iniciativas no avanzan.

Por otro lado, un grupo de supuestos criminales que cuentan con múltiples denuncias ante el MP por robo de energía eléctrica, han logrado introducir en el Congreso la iniciativa que se lleva el primer premio a la estupidez.

Con la complicidad de una diputada quien es idiota o es deshonesta, dicha iniciativa pretende nacionalizar (estatizar) múltiples servicios como telecomunicaciones, energía eléctrica y transporte aéreo, entre otros.

Para entender lo estúpida de esta propuesta vayamos a la historia: en 1848, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels escribieron maravillas del sistema capitalista en cuanto a su productividad, pero por un acto de fe religiosa o venda ideológica, concluyeron que había que destruirlo. El proletariado se valdrá del poder, para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible, las energías productivas.

El Manifiesto tiene 173 años y nunca el proletariado ha tenido ningún rol importante en la dirección de las sociedades comunistas/socialistas. Por el contrario, es en las sociedades con libertad económica y fuertes derechos de propiedad, en las que el “proletariado” tiene los mejores salarios y beneficios sociales.

Las “conquistas sociales” se han obtenido gracias a la capitalización en armonía con el sector laboral. En los países industrializados los sindicatos participan de la toma de decisiones de las empresas y sus pensiones están relacionadas con el éxito de las mismas.

Guatemala hace unas décadas tuvo empresas estatales como Flomerca, Indeca, Aviateca, Guatel, Fegua, bancos y otras: todas quebraron por culpa de la corrupción e incapacidad de sus gestores.

Todas las actividades privadas están sujetas a sus respectivas leyes para evitar daños a la comunidad, pagan impuestos, regalías, salarios acordes con las leyes laborales, y prestan servicios muchas veces de muy buena calidad.

Los servicios de telecomunicaciones abarcan a casi todo el territorio a precios competitivos, aunque quisiera saber cuánto pagaron por las licencias de usufructo del espectro; la cobertura eléctrica ha mejorado muchísimo, aunque los técnicos no pueden entrar a lugares en conflicto; la minería es un tema manejable con ayuda de expertos internacionales y no de la CC; las hidroeléctricas son indispensables y deben ser protegidas, no atacadas.

A nivel mundial Singapur tiene solo un 11 por ciento de sus empresas estatales con US$64 mil 582 PIB/cápita y bajísima corrupción; Nueva Zelanda, solo el 16 por ciento estatales con US$41 mil 966 PIB/cápita y bajísima corrupción; Suiza, solo 18 por ciento, con US$83 mil 155/cápita y bajísima corrupción.

En el otro extremo, Cuba con 72 por ciento de empresas estatales tiene US$8 mil 541 PIB/cápita y 53 por ciento de corrupción (en realidad todo el sistema es corrupto); Venezuela con un 76 por ciento de empresas estatizadas, US$4 mil 894 PIB/cápita y 82 por ciento corrupción; en la cola el paradigma de nuestra izquierda con 100 por ciento de estatización, Corea del Norte, con US$683 PIB/cápita anual y 86 por ciento de corrupción.