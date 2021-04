Sorpresivo acuerdo entre Uber y los taxis de Nueva York

(Ad Age) – El pacto entre Uber Out of Home y el Metropolitan Taxicab Board of Trade es una rara colaboración entre los taxis tradicionales y la marca de transporte.

Uber colocó su red de avisos en Nueva York al asociarse con un sorpresivo aliado.

La compañía ha firmado un acuerdo con el Metropolitan Taxicab Board of Trade, que le permitirá poner sus avisos digitales en los techos de 3 mil 500 taxis de la ciudad, en una rara colaboración entre Uber y los taxímetros tradicionales, que compiten duramente por pasajeros. El acuerdo todavía debe ser aprobado por el New York City Taxi y la Limousine Commission.

Uber formó una división publicitaria out-of-home a comienzos de 2020 en sociedad con Adomni, una plataforma programática de publicidad, pero hasta ahora los avisos estuvieron confinados a los

vehículos de Uber. Las pantallas digitales de los autos están conectadas con Internet, permitiendo a los anunciantes hacer compras programáticas que pueden llevar avisos basados en el tiempo del día o su locación geográfica. En la actualidad, Uber Out of Home opera en Atlanta, Boston, Dallas, Los Ángeles y Phoenix, donde los conductores de la marca pueden conseguir un recorte en los fees publicitarios.

El acuerdo con Nueva York representa la primera vez en que Uber Out of Home llegó a un acuerdo con los taxis tradicionales. Uber y Lyft no tienen permitido llevar avisos en los techos de los autos, según las regulaciones de NYC. Así, el acuerdo con el Metropolitan Taxicab Board of Trade (MTBT) –la mayor asociación de taxis de Nueva York– ofrece uno de los pocos medios en que Uber puede llegar al considerable mercado out-of-home. Los 3 mil 500 vehículos cubiertos por el acuerdo representan más del 25 por ciento de la flota total de taxis en Nueva York.

El representante de MTBT, Michael Woloz, dijo que aunque los taxis y Uber compiten, “hay oportunidades para trabajar juntos, y la publicidad es una de ellas”. Woloz no suministró los términos financieros del acuerdo, pero dijo que “hemos negociado como un grupo para lograr no solo las mejores tasas sino también las mejores relaciones con un socio publicitario”.

Adomni, que es el asociado exclusivo de las ventas publicitarias de Uber, imagina conectar los techos de los vehículos con otros carteles neoyorquinos que pueden ser contratados programáticamente. De esta manera, una marca puede correr mensajes similares en los taxis mientras aparece en los displays digitales del sistema de subterráneos y en Times Square, y tener los avisos ubicados geográficamente durante un cierto tiempo del día. “Las marcas pueden contar una historia a lo largo de múltiples pantallas”, dijo Jonathan Gudai, CEO de Adomni.

