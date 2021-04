¿Magistrados vitalicios?

El viernes pasado, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, anunció la creación de una comisión de expertos para estudiar una reforma a la Corte Suprema (CS), específicamente lo relativo a la duración del mandato de los jueces, que actualmente es vitalicio, el número de magistrados, que en la actualidad es de 9, la manera en la que la Corte selecciona los temas sobre los que se pronuncia, así como sus reglas y prácticas.

El gobernante estadounidense, desde la campaña electoral de 2020 y a sabiendas de que la mayoría de los jueces de la CS (de 6 a 3) favorece la interpretación originalista de la Constitución y no el criterio interpretativo de mutación constitucional, prometió que propondría un aumento del número de jueces de la CS, a fin de que se eleve el número de jueces que defienden el criterio de mutación constitucional, a lo que se oponen los republicanos.

Los jueces de la CS en EE. UU. son nombrados por el Presidente de turno cuando se producen vacantes y deben ser confirmados por el Senado. El nombramiento es vitalicio, es decir de por vida, extremo que condiciona la renovación y la alternancia.

El presidente Biden sabe que la CS actúa como árbitro de última instancia en controversias relacionadas con los derechos de las minorías y de la comunidad LGBTQ, el aborto, el racismo, la pena de muerte y las disputas electorales, que son prioridades para los demócratas; y, por ende, su intención es balancear la integración de la CS y reformar el sistema aleatorio de designación presidencial y confirmación por el Senado cuando se producen vacantes.

Casualmente, en Guatemala también son motivo de debate la duración del mandato de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones (CA), el procedimiento de designación de los mismos, los asuntos que conocen, así como las reglas aplicables para resolver los casos.

Después de 40 años de instalación de la actual CC (1986), la comunidad jurídico-política está interesada en debatir sobre: (I) si la CC debiera o no convertirse en una cámara específica de la CSJ, para evitar la existencia de 2 cortes; (II) si debe retomarse la CC no permanente prevista en la Constitución de 1965, que se integraba con magistrados de la CSJ y de la CA, y no resolvía amparos, sino que solo conocía de denuncias de inconstitucionalidad; (III) la renovación parcial de la CC; (IV) la legitimación activa para accionar de amparo; (v) el número y la duración del mandato de los magistrados; (vi) la designación de los magistrados y la existencia de magistrados suplentes; (vii) la responsabilidad legal y el derecho de antejuicio de los magistrados; (viii) las reglas de interpretación constitucional; y (ix) la observancia de los principios de supremacía constitucional, separación de poderes y aplicación de la Constitución conforme a su significado público original.

Asimismo, en relación a la CSJ y la CA se debate: (i) la duración del mandato de los magistrados; (ii) la existencia o no de las Comisiones de Postulación, así como el número de comisionados y las reglas de dichas Comisiones; (iii) la observancia del procedimiento de selección por oposición en la designación de magistrados; y (iv) la creación de un Consejo de la Magistratura o de una Cámara Administrativa de la CSJ.

En todo caso, la experiencia ha demostrado que un número mayor de magistrados de la CSJ (de 9 a 13) o la duplicación del número de diputados (de 80 a 160) no necesariamente mejora las ejecutorias del Legislativo y del Judicial. Tampoco el alargamiento del periodo de funciones de los magistrados de la CSJ y de la CA (de 4 a 6 años) y del Legislativo (de 4 a 5 años), en 1986, fue solución de nada, por lo que, en 1993, se optó por reducirlos a 5 y 4 años, respectivamente. En todo caso, me parece que lo procedente es la adopción de la meritocracia y no el simple manejo de números.