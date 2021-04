Contar ovejas

Dormir es uno de los aspectos más importantes pero menos comprendidos de nuestra vida. Hasta hace muy poco, la ciencia no tenía respuesta a la pregunta de por qué dormimos, para qué sirve o por qué sufrimos consecuencias tan devastadoras para la salud cuando el sueño está ausente. En comparación con los otros impulsos básicos de la vida (comer, beber y reproducir), el propósito del sueño sigue siendo más difícil de descifrar. Matthew Walker ofrece una exploración revolucionaria del sueño, examinando cómo afecta a cada aspecto de nuestro bienestar físico y mental.

Why We Sleep o en español ¿Por Qué Dormimos? Desvelando el Poder del Sueño y los Sueños es un libro que explica todo lo que ha aprendido Walker durante sus años de investigación en el campo. Si le cuesta ir a dormir cada noche porque cree que es un desperdicio, entonces este libro le ayudará a convertir el sueño en una prioridad.

El autor lleva años trabajando en el campo y es el investigador principal del grupo de investigación del Sueño y la Neuroimagen de la Universidad de California-Berkeley.

Tres de las ideas principales de Walker:

Cuando dormimos menos de lo necesario incrementamos nuestras posibilidades de ataque al corazón y otros problemas de salud.

Nuestra capacidad creativa y el desempeño se reducen drásticamente.

El sueño es la base de la salud y sin suficiente sueño entramos en riesgo de incrementar la probabilidad de enfermedades.

En un estudio de 500 mil pacientes de todas las edades y razas se intentó establecer la correlación entre la falta de sueño y las enfermedades del corazón. Este estudio demostró que hay hasta un 45 por ciento de posibilidades de que alguien que no duerme suficientemente acabe desarrollando estas patologías.

La principal relación que se ha observado entre las dos situaciones es que la falta de sueño produce un aumento de la presión sanguínea. Este incremento daña las paredes de los vasos sanguíneos y la acumulación de estos daños acaba causando la patología.

Pero esto no es todo, porque se ha relacionado también a los trastornos del sueño con el desarrollo de alzhéimer. Se ha visto que las enfermedades que causan demencia están asociadas a trastornos del sueño, y se cree que esto pasa porque el sueño es uno de los procesos principales para eliminar sustancias tóxicas que evitan la formación de memorias. Entre ellas la acumulación de la proteína beta-amiloide, que se incrementa cuando no se duerme debido a que durante el sueño se produce un ensanchamiento de los vasos que permiten extraer este compuesto, ensanchamiento que no se da cuando no se duerme y que con el tiempo podría ser una de las causas de que se desarrolle alzhéimer.

¿Como mejorar la calidad del sueño?

La primera recomendación del Dr. Walker es reducir el consumo de sustancias como el alcohol, la nicotina y por supuesto, la cafeína.

Se ha observado que tomar alcohol antes de dormir puede dificultar la entrada en procesos de sueño profundo. Lo mismo pasa con la nicotina y por supuesto con el café. Con el té también debería tener cuidado, ya que la molécula que contiene es la misma que la del café, aunque se le llame teína.

Si quiere aumentar las probabilidades de dormir, el Dr. Walker recomienda ducharse con agua caliente para relajar la mente y el cuerpo. Además, la caída en la temperatura de su cuerpo una vez que sale del baño hace que sienta más ganas de dormir, lo cual es ideal si se va a ir a la cama justo después.

Estar expuesto a la luz natural durante el día también es una gran forma de hacerlo, ya que la luz solar afecta a su reloj interno y le ayuda a mantenerlo regulado. La luz natural le ayudará a mantener un patrón de sueño concreto que a su vez le ayudará a dormir mejor.