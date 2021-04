Me dirijo atentamente a su persona para hacerle ver, que con fechas 4 de octubre y 2 de noviembre de 2017, le envié dos cartas; en la primera según mi opinión, le hacía ver la causa de las publicaciones en la sección de ‘elPeladero’ en contra de mi persona y adjuntaba la explicación de cada publicación que se ha efectuado en forma incorrecta, y en la segunda carta le pido que se ponga en mi lugar por los señalamientos sin fundamento que se seguían publicando en ‘elPeladero’ en contra de mi persona.

No obstante lo anterior, lamento que nuevamente haya sido mencionado en la sección de ‘elPeladero’ del domingo 28 de marzo del presente año mi nombre completo con fotografía, con señalamientos infundados en las cuales se me relaciona con personas con las cuales no he tenido ni tengo relación alguna y hechos que no son reales, los cuales siguen afectando mi vida profesional y sobre todo familiar.

En la sección de ‘elPeladero’ de ese día se me continúa vinculando con la promoción 108 de la Escuela Politécnica, ya les hice ver oportunamente que no me gradué con dicha promoción habiendo cursado únicamente el primer semestre.

Ya les aclare oportunamente que no me dedico a operaciones de lavado de dinero, que en el Ministerio de Gobernación presté una asesoría de tipo legal únicamente y aclaro que nunca tuve ni tengo relación alguna con personas de la anterior administración pública.

Es falso que tenga o sea miembro de alguna estructura criminal que se dedique al despojo de propiedades a adultos mayores y que esta afirmación, como lo hice ver en la carta del 4 de octubre deviene de mi intervención como notario al documentar contratos de bienes inmuebles de la familia Pinzón Palencia, en donde por un lado se encuentran los señores ÓSCAR RENÉ PINZÓN VILLATORO, su esposa ABIGAÍL CONCEPCIÓN PALENCIA ESTRADA DE PINZÓN (Q. E. P. D.) y sus hijos ÓSCAR RENÉ PINZÓN PALENCIA, MARIO ROBERTO PINZÓN VILLATORO Y GUSTAVO ARNOLDO PINZÓN PALENCIA; y del otro lado únicamente el señor CARLOS ALFREDO PINZÓN PALENCIA.

Es importante dejar constancia que desde el mes de enero del año en curso, terminé cualquier relación de prestación de servicios profesionales que tenía con la familia Pinzón Palencia.

Reitero como ya se lo hice ver que sé que usted comprende mejor que nadie que este tipo de señalamientos sin fundamento tienen efectos colaterales en todo sentido. De esa cuenta, le reitero mi petición en el sentido que se deje de publicar informaciones incorrectas e inexactas sobre mi persona.