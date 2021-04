Control, dominio y sumisión…

Con total incertidumbre en el virus, la prueba, vacuna y regreso a la vida normal… pero fuertes, positivos y optimistas en las manos de Dios, sentimos mucho por las personas que han sufrido la muerte de familiares y amigos que han sido vulnerables al virus.

Sin embargo, estamos claros que toda la vida han muerto personas vulnerables a virus por su condición física, esto es muy aparte al manejo de la situación mundial que han impuesto afectando las economías y vida de las sociedades, y a tener miedo y pánico sobre un virus que a más del 99.9 por ciento de las personas no les hace ningún daño. Muchos caen en el error de creer en lo que oyen y les dicen.

Conocemos lo que hemos investigado, y también somos víctimas en los temas que no conocemos y podemos ser totalmente ignorantes, y creo que eso es razonable y entendible, porque no podemos saber y conocer de todos los temas. Sin embargo, hay temas que no requieren de gran capacidad y conocimiento para darnos cuenta de la verdad y la realidad. Es cuestión de abrir los ojos, observar, analizar y con un poco de sentido común sacar unas conclusiones acertadas.

En todo este tema de la pandemia, llamada COVID-19, y que ya cumplimos un año, empezamos a oír y observar a través de los medios de comunicación y la gente, las diferentes versiones de lo que estaba pasando. Se alarmaba a la población mundial con un virus mortal y con altos niveles de contagio, y otra versión que desmentía el tema y hablaba de un plan orquestado con intereses de poderes, con una estructura y objetivos definidos.

Independientemente de cuál era la verdad, éramos víctimas de una situación extraordinaria que podría poner en peligro nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Ya sabemos que cuando el poder predica algo, es la verdad absoluta, sea falso o verdadero, y se convierte en la verdad universal.

Así empezaron a tomar medidas que supuestamente protegían a las personas, su integridad física y salud, la cual se promueve como lo fundamental en la vida sin dejar de tener razón. Pero hay que tener claro lo siguiente: “A ningún gobierno, a no ser que involucre sus propios intereses, le importa la vida de sus ciudadanos”.

Los datos falsos de muertes, hospitales colapsados, pruebas que cada vez aumentaban los casos positivos de COVID-19, el miedo y el pánico empezaron apoderarse de las personas a través de los medios de noticias, medios móviles, redes sociales con el uso de la tecnología avanzada de las comunicaciones de hoy, inundaron de noticias de esta índole.

Así llegan las medidas de cierre de lugares, de negocios, oficinas, y empiezan a limitar la movilidad, con el objetivo de “proteger a la población”. Empieza el caos económico, ya que las empresas sin operar no producen, despiden gente, hay alto nivel de desempleo y se producen quiebras de muchas Empresas y negocios en sector privado y productivo de los países…

Los virus han existido toda la vida en la historia del mundo y sabemos que no son del nivel de mortandad como lo promueven. Además, salía a luz información de tiempo atrás sobre el famoso COVID-19, ¡¿un tema armado y premeditado…?!, y dejaron de haber casos de enfermedades comunes, todo pasó a ser COVID-19…

Una persona con una condición física complicada, resulta ser víctima vulnerable de cualquier virus y puede morir. Los porcentajes de muertes por COVID-19, siempre fueron los más bajos que todas las enfermedades que son la principal razón de las muertes en el mundo.

Hoy es más que obvio, que todo el tema de COVID-19, ha sido un plan montado bajo una estructura de poder con intereses y objetivos definidos. Lo han logrado a través de la ignorancia, control, dominio y sumisión de las mayorías en las sociedades, satisfaciendo intereses de grupos de poder, por las ventajas y beneficios que presentan las condiciones creadas a través de las autoridades de los países.

Oportunidades de adquisiciones a precios muy convenientes, presupuestos y fondos erogados del Estado sin control ni transparencia, debilitamiento del sector productivo de mayorías a beneficio de algunos grandes y gobiernos, gran negocio de la industria farmacéutica y áreas de salud, el de atacar las áreas espirituales y emocionales de las sociedades, etc…

Aparentemente, hay una firma poderosa mundial que ya está trabajando en un litigio legal de grandes magnitudes contra los creadores de este plan macabro y que esperamos tenga resultados positivos, por el bien del mundo entero…