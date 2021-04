“Antigua”: la canción poco conocida (VIII parte)

Para todo lo narrado, me había graduado de economista en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 1 abril de 1982 y dos años más tarde me encontraba en la megalópolis de São Paulo (‘Sampa’, para los íntimos), Brasil, estudiando la maestría en Teoría Económica y la especialidad de Economía Urbana y Regional. En aquellos felices y añorados años, escuché a grandes guitarristas como mi compañero de estudios Mario Ribeiro, de Belém do Pará, que tenía una gran escuela y que para comenzar tocaba a Héitor Villalobos. Pude asistir a escuchar grandes guitarristas como Rafael Rabello y al español Paco de Lucía en el famoso Palace, por aquellos días de ‘Sampa’. Amplié mi conocimiento de los artistas ‘brasileiros’, que alguna vez escuché en mi infancia y adolescencia como João Gilberto, Vinícius de Moraes y Antonio Carlos de Almeida Brasileiro Jobim, y demás joyas de la bossa nova. Pude presenciar varios ‘shows’ de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Chico Buarque de Hollanda, Clementina de Jesús, João Bosco, Nana Caymmi, Marina, Os Titãs e Nando Reis, hermano de mi compadre Carlito Gómez dos Reis y del famoso compositor y científico brasileiro, Padre de Mariana -mi querida amiga-, don Paulo Vanzolini. Entre los artistas extranjeros que pude ver en conciertos, se cuentan los jazzistas como Chick Corea y Herbie Hancock a dos pianos, y Ray Charles. Y fundamentales para mí, Mercedes Sosa y Astor Piazzolla. ‘El Chino’ Carrera, siempre se preocupó de mi bienestar y no dejaba de mandarme mis dolaritos para que la vida me fuera leve, como decía. A mi retorno a Guatemala, al año me casé y formé mi propia familia. Vino al bautizo de mi primer hijo, Manuel José, a quien le puso el sobrenombre de ‘Arce y Valladares’. Vos, mijo, me decía y qué tal está ‘Arce y Valladares’?

En la Pérgola, al lado de la fuente antigüeña cantarina de su casa, departí con él cinco años antes de su fallecimiento. Un bello día, siendo yo feliz recién casado visite la casa de mi madre, Olga Marina Carrera Samayoa de Velásquez, como lo hacía con frecuencia. En la refacción magnifica estaba cuando suena el teléfono. Yo, me levanto hasta el estudio y biblioteca de mi padre, y contesto. Me dice la otra voz, en el auricular del teléfono, que se encuentra en nuestra ciudad y que está tratando de encontrar a la familia del licenciado Carlos Enrique Carrera Samayoa y se identifica como Óscar Rojas. ¡Ah!, le digo, usted también es bueno para la lira. Se ríe. Le cuento que ha llamado a la casa de ‘Olguita’, la hermana menor del ‘Chino’. Encontré el número de teléfono de la casa de su mamita en la guía telefónica, me dice. Me pregunta, si sé cómo están.

Le cuento que ‘el Chino’ ya está en una nube con “Polo”, haciendo música y jodiendo a san Pedro y sus querubines, oigo el sollozo largo y cadencioso en el auricular. Me pregunta por Pinita y las hijas, Ana Luisa y Cecilia y por Carlitos. Le brindo el número telefónico de mi tía y madrina y me despido. Supe después que se reunió con ellos y que a su regreso a México, falleció. Óscar Rojas fue otro de los guitarristas argentinos, que integró Los Cuatro del Sur. Vivió mucho tiempo en Guatemala y en sus años finales emigró hacia el Distrito Federal mexicano, pues parece que allá tenía familia y por las tierras de los mexicas y los aztecas, lo sorprendió la muerte.