Este 11 de abril se celebrarán las Elecciones Generales en el Perú y resultan interesantes, particularmente para Guatemala, debido a las similitudes en los casos de corrupción, aunque Perú parece no tener rival, así como de un Organismo Legislativo y sistema de partidos completamente agotado. Hay 18 diferentes candidatos que competirán por la Presidencia, que representan todo el espectro ideológico y también están aquellos candidatos cuya ambivalencia ideológica es más bien un sinónimo de corrupción, pues quiebran la cintura según su conveniencia. Pero esta elección estará marcada por la incertidumbre dado que ningún candidato supera el 15 por ciento de aceptación, lo que posiciona al menos a seis en una posible segunda vuelta y perfila un Congreso aún más atomizado y volátil que el actual.

Si vemos la historia reciente del Perú, no hay presidente que no se salve de uno u otro escándalo. El aprendiz de dictador Alberto Fujimori está en la cárcel; Alan García trágicamente se quitó la vida en el 2019; Alejandro Toledo se encuentra esperando juicio de extradición en Estados Unidos; Ollanta Humala estuvo detenido por corrupción y a pesar de estar en libertad se encuentra bajo investigación; Pedro Pablo Kuczynski está bajo arresto domiciliario; Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en noviembre del año pasado; Manuel Merino fue depuesto por violentas manifestaciones populares en su contra tan solo cinco días de haber asumido la Presidencia. El único rol del actual presidente Francisco Sagasti es hacer una transición a las elecciones de este domingo. La mayoría de los presidentes anteriormente mencionados fue directa o indirectamente asociado a los sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht y el famoso caso Lava Jato que destapó los tentáculos de la corrupción institucionalizada en toda América Latina.

Pareciera que asumir la Presidencia y gobernar el Perú es una misión imposible y después de una tumultuosa historia reciente que refleja una prolongada crisis en el Poder Ejecutivo, acompañado de un Poder Legislativo mediocre y corrupto, como suele tristemente pasar en la mayoría de nuestros países el panorama después de las elecciones no es alentador. Quienes pasen a una segunda vuelta tendrán que negociar un apoyo con otros partidos políticos y si bien es cierto que los votos no se endosan, estas negociaciones serán a costa de la gobernabilidad del país. Esta es una historia que conocemos muy bien en Guatemala pero que aún no hemos llegado a las instancias del Perú en términos de la incertidumbre a pocos días de una elección general. Por si esto no fuera poco, el otro gigantesco problema que enfrentará el próximo gobierno peruano, aparte del Congreso, será la crisis del COVID-19, que posicionan a Perú solo por detrás de Brasil, Colombia y Argentina en número de contagios y muertes diarias. Este tema así como la contracción económica son claras víctimas de la crisis política que se dio en el proceso Vizcarra-Merino-Sagasti y sumadas a la desconfianza popular, corrupción y falta de gobernabilidad, presentan un reto prácticamente imposible de superar.