Economía boyante, pobreza apabullante

Décadas, llevamos los guatemaltecos de escuchar a presidentes del país y ministros de Finanzas y Economía, haciéndonos saber que nuestra economía es sana, que posee datos macroeconómicos envidiables, líderes en la región. Basan sus discursos en informes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En aquellos mensajes esperanzadores, los funcionarios de Gobierno ocultan el contenido íntegro de los informes de las instituciones financieras. Hoy fue exactamente igual: no dijeron los funcionarios, que aquellas instituciones, líneas abajo, “alertan” sobre que en Guatemala la pobreza crece aceleradamente y que quienes ya eran pobres son devorados por la miseria. Que es la economía de sobrevivencia, la que a rastras salva de la muerte a millones de seres en el campo y las ciudades.

Tampoco mencionan los orondos funcionarios, que las financieras internacionales, insisten, en la necesidad de una reforma tributaria progresiva y directa. Que nutra de recursos al Estado. Que son lapidarios y directos en demandar alto a la corrupción y gastos espurios del régimen. Asuntos, que quedaron sin comentarios en la mueca optimista del Presidente y empleados, expuesta en parvularia conferencia de prensa -eP-07/04/21- en la cual los ministros “olvidaron” llevar datos concretos sobre crecimiento de inversión extranjera directa y la pujante exportación. Como niño de primaria, uno de ellos: “Tony para los cuates”, se limitó a decir que los enviaría más tarde. Vaya seriedad ministerial aquella. Solo se preparó para dar titulares. Quizá el fondo del olvido haya sido absolutamente conveniente. No convendría desdecir al Presidente y develar que lo que realmente sigue proveyendo los mayores ingresos en divisas a este país -y el primer trimestre 2021 no fue excepción- son las sacrosantas remesas de UU. EE., aquellas que religiosa y puntualmente envían, los trabajadores expatriados a la familia para ayudar a la sobrevivencia. La proporción entre remesas e inversión extranjera directa -en el trimestre- fue seis veces mayor. Así que eso de que la IED crece es un sueño opiáceo de la “alta” burocracia y atole con dedo índice al pueblo. Lo concreto es que la banca internacional calcula que los pobres en el país se elevarán en número aproximado de 300 mil personas y para ellos no hay optimismo, ni respuesta gubernamental.

Así que el bochorno de ofrecer conferencia de prensa sin datos se puede tomar como gaje de ministro bananero. Lo grave y desesperanzador, es que pretendan esconder la terrible situación popular: hambre, insalubridad, miseria y no se anuncie -porque- no existe un plan serio para enfrentarla. La trágica Guatemala. Otro ciclo de debacle y demagogia.