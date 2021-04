China y sus amenazas contra Taiwán

El Ejército Popular de Liberación, de China roja, ha estado haciendo ejercicios militares por aire y mar, alrededor de Taiwán, en tal medida que algunos consideran que es una advertencia para la isla y para sus aliados, principalmente Japón y Estados Unidos de América. Un helipuerto de grandes proporciones ha sido construido casi frente a Kinmen (Taiwán), donde se produce el delicioso licor de sorgo llamado Kaoliang.

En el contexto de la pandemia y en el de que el Partido Progresista Democrático (Independentista) controla el Ejecutivo y el Legislativo en la República de China, el régimen de Pekín ha incrementado el nivel de sus agresiones contra Taiwán, no solo política y diplomáticamente, sino por medio del esparcimiento de noticias falsas, y ahora con ejercicios militares intimidantes. China comunista ha hecho todo lo posible para aislar a Taiwán y para limitar su participación en la comunidad internacional.

Aún así, Taiwán es uno de los países más prósperos de Asia y ha desarrollado una economía principalmente libre; del mismo modo en que ha desarrollado un sistema republicano funcional y también principalmente libre. El índice Freedom of the World, clasifica a Taiwán como un país libre, en tanto que la República Popular es un país mayoritariamente no libre. Incluso, a pesar del aislamiento y de la propaganda de la República Popular, Taiwán ha tenido un éxito notable en el manejo del coronavirus.

Tanto EE. UU. como Occidente (incluida Guatemala, de quien Taiwán ha sido amigo leal) tienen una obligación moral con la República de China. Por eso es bueno que la Guía Estratégica de Seguridad Nacional (de Joe Biden) sea clara en el sentido de que “apoyará a Taiwán, una democracia líder y un socio económico y de seguridad fundamental, en línea con los compromisos estadounidenses de larga data”, en el espíritu de que se comparten más valores con la antigua Formosa y sus habitantes, que con China continental.

Con sus intimidaciones, el régimen de Pekín está poniendo en peligro la paz.

¿Ya sigues twitter.com/luisficarpediem?