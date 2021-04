Apetencia sin escrúpulos

Cuando la administración encabezada por el presidente Biden anunció la disponibilidad de orientar US$4 mil millones para contener el fenómeno migratorio, a cambio de mayores compromisos en favor de la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento institucional y otras medidas complementarias, las principales expresiones de poder vieron la posibilidad de ser ellos los grandes beneficiados con semejantes cantidades. En lugar de crear o al menos mostrar interés en establecer un proceso de diálogo amplio en búsqueda de respuestas integrales, el asunto se ha convertido en competencia por el acceso a los recursos, para que finalmente los cambios deseables nunca lleguen.

La muestra más indigna, es insistir en considerar que la punta de lanza para la agenda de reactivación económica sean las remesas. Lo que es producto de la expulsión vergonzosa de miles y miles de guatemaltecos, fácilmente se ha convertido en muestra positiva. Vaya imagen grotesca. Vanagloriarse del aumento de la captación de remesas, es indicador de la carencia real de respuestas institucionales. Es señal inequívoca que el nivel de cinismo es impresionante.

Pero esto no es todo. Asegurar que el país va en la senda “correcta”, porque las señales de crecimiento son optimistas, es equivalente a la venta de espejitos de la época colonial. Crecimiento y desarrollo, no son lo mismo.

Este es el tono de las tendencias de opinión pública promovidas en días recientes. No se trata de regresar a la discusión inacabada de optar por la vida o por la búsqueda de ingresos, ya que ese debate sigue y seguirá abierto. Ahora, tal parece que los propósitos son otros: tomar distancia de la tendencia que pone acento en retomar la lucha contra la impunidad como factor básico para después plantear otros requisitos.

Las narrativas distractoras están a la orden del día. El Gobierno y los círculos convenientes, insisten en vender una imagen que se topa, fuertemente, con la realidad. El optimismo, sin fundamento, es solo espuma de cerveza. Mientras los funcionarios norteamericanos “invitan” a integrarse a la necesaria gobernanza, por acá damos mensajes alejados de esa posibilidad. Lejos han quedado los objetivos comunes de fortalecer la institucionalidad, el régimen de derecho, el sistema de justicia. Las “nuevas” miradas tienen signos más pragmáticos. Si hay recursos disponibles para ser usados para la contención de los flujos de migrantes a Estados Unidos, activemos los dispositivos que han estado allí por años; solo agreguemos algunos matices y listo. La migración se arregla con más recursos a los “tradicionales” generadores de empleo.

El peor escenario es desaprovechar la coyuntura. Pero bueno, eso lo dijimos en marzo-abril a propósito del inicio de la vorágine pandémica, y al final, no logramos capitalizar los espacios de oportunidad. Estamos ante una nueva ocasión, con menos ímpetus que meses atrás, desgastados, sin credibilidad alguna sobre los gobernantes, con elites económicas que siguen viendo micos aparejados, jugando permanentemente a la defensiva.

Los incesantes llamados de la administración de EE. UU., son un pliego básico. Es ‘script’, que con palabras más o menos, se ha venido diciendo a lo largo del último lustro. Esa carta de navegación, no es imposición. Surgió acá, generada por nacionales bajo coordenadas igualmente guatemaltecas. Ahora no vengamos con ideas sacadas de contexto. Los pasos para recobrar las mínimas condiciones de estabilidad, no ameritan planteamientos inconexos, ni competencias voraces por los recursos.