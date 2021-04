Los sicarios de la ultraderecha

No se podía esperar otra cosa de la ultraderecha trasnochada que defiende y forma parte del Pacto de Corruptos, más que el miserable ataque a ‘elPeriódico’ y a su presidente; esto no es más que otro intento de silenciar un medio que se ha caracterizado por el análisis, la investigación y la denuncia de la corrupción, y de los corruptos y corruptores que se han enriquecido con los recursos del Estado y con negocios sucios e ilegales; por ello la campaña de desprestigio y ataque directo contra José Rubén Zamora, últimamente encabezada por la cadena de mentiras de ALBAVISIÓN, así como otros medios al servicio del Pacto de Corruptos. No olvidemos que este medio es un monopolio ilegal, como señala la Constitución Política de la República en su artículo 130. “Se prohíben los monopolios y privilegios”; Ángel González y su esposa, hoy prófuga de la justicia, han gozado de una serie de privilegios y han recibido favores de diversos gobiernos que han comprado a través de propaganda gratuita a los partidos en las épocas de elecciones.

Su objetivo es sepultar el derecho a la libre expresión, acallando las voces valientes. Por ello, es necesario que el pueblo tome nota y que no olvide lo que hacen. La experiencia de este país es que, después del ataque mediático, puede venir el ataque físico, como ha sucedido con otros periodistas, tal el caso de Marvin del Cid y Sonny Figueroa, quienes también son víctimas de constantes amenazas, intimidaciones, vigilancia, y hasta intentos de criminalización, como el ilegal encarcelamiento de Figueroa.

Quienes defienden este estado de cosas jamás se han medido para acabar con la vida de personajes que luchan por un país democrático y trabajan para que el pueblo sepa la verdad de los hechos, incluyendo dar a conocer la vida siniestra de los responsables del atraso y subdesarrollo de Guatemala, de este pedazo de tierra al que han convertido en su finca y siguen exprimiéndola y explotando sin compasión alguna.

En Guatemala siempre ha existido la ultraderecha siniestra al servicio de quienes no dan la cara: los grandes empresarios y finqueros, los altos mandos del Ejército y el Gobierno que se encargan de poner cada cuatro años para que esté a su servicio. Muchos de ellos pueden ser señalados con nombres y apellidos, apoyando a la fundación terrorista en la que participan también militares retirados, envejecidos y envilecidos y, por supuesto, quienes contratan a los sicarios que matan por la paga.

Para construir un país democrático, es necesario terminar con este tipo de acciones, de amenazas de eliminación física para frenar la libertad de expresión y de pensamiento; pero también es necesario acabar con el autoritarismo de los “servidores” públicos. Periodistas y medios de comunicación dignos mantendrán su pluma y su cámara firmes, desnudando los actos de corrupción y luchando diariamente por la transformación del país. Asimismo, deben hacerlo las organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión y pensamiento y el acceso a la información.