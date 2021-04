“Televisa”, cuidado con la política guatemalteca

Según ha trascendido, ‘Televisa’ de México habría comprado el emporio de radio y televisión de Ángel González en Guatemala que, por ser en parte un monopolio, es gallina de los huevos de oro. Ahora González estaría tratando de resolver en los tribunales las imputaciones de corrupción que, en su momento, con pruebas irrefutables, el MP/CICIG le hicieron a sus empresas, para así poder entregar a ‘Televisa’ ese conglomerado de medios libre de polvo y paja. Si en Guatemala hubiera justicia pronta y cumplida, Ángel González la tendría cuesta arriba porque en algunas de las imputaciones, entre otros documentos, hasta figura copia de cheques de sus canales de televisión que, interpósita mano, sirvieron para comprar una casa de playa a la entonces todopoderosa vicepresidenta Roxana Baldetti. Ahora los ojos están puestos en la fiscal general, Consuelo Porras, para ver si ella maneja el asunto con los ojos vendados o viendo conveniencias e intereses personales.

A todos nos llamó la atención de cómo, ante la denuncia de la corrupción que salpica al magnate de la radio y televisión, realizada valientemente por ‘elPeriódico’, en respuesta, en vez de desvirtuar puntualmente la información del denunciante, por sus canales de radio y televisión, Ángel González lanzó un ataque personal (‘ad hominem’) en contra del presidente de ‘elPeriódico’, Jose Rubén Zamora. Todos observamos cómo, en vez de refutar el fondo de la denuncia, esos medios de radio y televisión la emprendieron en contra de quien la hizo pública. ¿Cómo juzgas tú este contrasentido? ¿Sería porque los medios de Ángel no tenían cómo desvirtuar la información de ‘elPeriódico’? Por no refutar la denuncia, aceptaron las acusaciones. Si los cheques publicados por ‘elPeriódico’ hubieran sido falsos, una y mil veces lo hubieran hecho saber. Pero no fue así. En realidad, yo considero que la publicación de ‘elPeriódico’ luce irrefutable. Ahora habrá que ver lo que sucederá en los tribunales de justicia o de injusticia de Guatemala.

Como en Iberoamérica Ángel González construyó su conglomerado de televisión siguiendo el patrón de ‘Televisa’, que consistió en una alianza con el poder público (estuvieron unidos en el bien y el mal), ahora es oportuno sugerir o advertirle a ‘Televisa’ que, cuando se haga del control de esos medios, no caiga en los mismos errores que le enseñaron a su predecesor en Guatemala. Que observen que no obstante su poder en nuestro país, Ángel Gonález lleva largo tiempo teniendo a su esposa como prófuga de la Justicia, buscada por la Interpol, y a su cuñado ahora en proceso de extradición a Guatemala, para ser juzgado aquí por corrupción. La venta de sus activos de radio y televisión es un episodio que se podría llamar el del ‘Ángel Caído’, dentro de una gran telenovela de tragicomedia. Tragedia para el pueblo y comedia para los gobernantes beneficiados en forma opulenta y millonaria.

Ojalá que cuando ‘Televisa’ venga al país realice un juego limpio en todas las direcciones. En el campo informativo, deberá empezar por barrer con escoba nueva, sin los personajes periodísticos que esos medios tienen ahora, quienes, en gran parte, han prostituido el quehacer de la comunicación social. En los noticieros de radio y televisión, ‘Televisa’ deberá transmitir información veraz, dando cabida a todas las voces por igual, no como ahora ocurre con Ángel que le da solo espacio al gobierno y no a los críticos de las políticas gubernamentales. Tendrá que tener un equilibrio de ala de mariposa. De seguir el patrón del ahora ‘Ángel Caído’, muchas voces se levantarán para señalar con dedo índice a ‘Televisa’, lo cual trascenderá a nuestras fronteras. ‘Televisa’ mancharía su imagen en Guatemala, si sus representantes o ejecutivos terminarán como la esposa y el cuñado de Ángel, imputados en los tribunales de graves y sonados delitos de corrupción.

‘Televisa’ deberá de abstenerse de transmitir infocomerciales (propaganda disfrazada de noticia). En las carreras electorales no deberá de apostar a caballo ganador ni tampoco hacer apuestas políticas, como lo realizó Ángel.

Por otro lado, ‘Televisa’ deberá entrar al país sabiendo que, en el campo televisivo, los canales adquiridos, si bien comercialmente generan dividendos millonarios, son ellos un oprobioso monopolio, que cuando, tarde o temprano, se apruebe la Ley de Competencia, tendrá que desmembrarlo y vender parte del mismo, lo cual podría ocurrir inclusive ante de la emisión de la citada ley, porque la Constitución de Guatemala prohibe los monopolios.

Si ‘Televisa’ no obra con rectitud empresarial de una pieza, lo cual es difícil hacerlo en medios de comunicación social por la poderosa y corrupta presión gubernamental, se verán involucrados en escándalos, que nadie, ni sus abogados, les habrían advertido previamente. Aquí la información es muy líquida. Sobre todo, a partir de 2015. Aunque el país es pequeño, aquí siempre hay un yo lo vi, por eso está hiperinformado con muchos agentes investigadores de la corrupción. Hasta los cheques que Televisa emita saldrán publicados, si son parte de un escenario de corrupción, como le ocurrió a Ángel González.

Con la ley en la mano, ‘Televisa’ no deberá sucumbir ante el chantaje que, desde el primer día, le harán los gobernantes guatemaltecos. Máxime ahora que el Gobierno de Estados Unidos está montando un aparato anticorrupción para el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), el cual vigilará con lupa las transacciones internacionales, la evasión de impuestos, las triangulaciones de transferencias lícitas e ilícitas y la corrupción, en general. Sería triste que ‘Televisa’ viniera aquí a caer en manos de la Justicia. Este no es un escenario deleznable. Ángel González se los podrá contar mejor.

Si se concreta la compraventa del consorcio de Ángel González, en apariencia ya realizada en algún paraíso fiscal, que Televisa venga de Mexico a Guatemala no a corromper, sino a aportar, a enriquecer la información y entretenimiento en el país, a hacer negocios pagando impuestos, sin buscar subterfugios para esos compromisos, sin comprar más beneficios y prebendas a gobernantes hambrientos de dinero. Que venga a aportar y no a mamar de la teta pública.

¡Ojalá que ‘Televisa’ haga todo como Dios manda, no como el diablo lo aconseja! La empresa sabe bien lo que Dios manda.

gasturiasm@gmail.com