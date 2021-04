* Siempre lo sorprende a uno oír su propia voz grabada. “¿Ese soy yo?”. Tu propia voz te parece demasiada aguda, o demasiado grave, demasiado lenta o demasiado precipitada, mal puesta, mal colocada, desfasada, inesperada, voz de viejo, voz de carretero. Al principio no reconoces el timbre ni la velocidad. Y eso que observas que la grabación refleja correctamente la voz de otro. Pero la tuya no.

Sabes pertinentemente que eres tú el que ha pronunciado esas palabras, esas frases. Sin duda identificas tu discurso. Pero como si fuera dicho por otro de un ángulo curioso. Eres tú y no tú. Te sorprendes de repente y caes en un vacío, en una falla inesperada. Tú te conoces de adentro. Esta vez te percibes de afuera. Los profesionales están acostumbrados. Los de radio que efectúan grabaciones lo están, se conocen la voz tanto desde adentro como desde afuera. Trabajan con esta materia. Están acostumbrados a oírse, y ya no experimentan la sorpresa y el malestar que suscitan las primeras veces que uno escucha su propia voz tal como la oyen los demás.

Antes de la revolución tecnológica y en el mundo de otras épocas, ningún ser humano podía escuchar su propia voz, ni ver su imagen tal como la percibían los demás. Las máquinas diabólicas han hecho posible oírse, verse, conocerse desde afuera. ¿Ese soy yo? Y la confusión se instala. Pero a la vez las correcciones que uno desea exigirse a sí mismo se ensayan. Modular la voz, bajar o alzar el tono, más lento, más rápido por momentos. Movimientos corporales también. Buscamos que se nos juzgue mejor de lo que la naturaleza nos dio.

La vanidad es infinita.

*Caricia. Un suspiro, un desvanecimiento. Algo que casi no existe. Una fugacidad mantenida. Si es insistente ya no es caricia. Deja paso al masaje, a la estimulación, actividades muy respetables pero que ya no son caricia, la que tanto más leve cuanto más exquisita…

(Estas son expresiones recordando a Nadia L., y que fueran confiadas a Casandra en alguna época remota).