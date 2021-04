El pisto NO alcanza

En el mundo entero, salvo en EE. UU., la vacunación es el tema más incierto e impredecible que existe. No quiero excusar al Gobierno por no tener acá vacunas, pero el miedo global ha hecho que cuando se trata de las vacunas no hay palabra ni contrato que valga. Ni con los billones de dólares de COVAX se consiguen las vacunas que no sean la Sputnik V o la Sinovac.

Según información ‘The Economist’ el esfuerzo de COVAX tardó en ser financiado por todos los países “pobres” que lo vimos como única opción para conseguir aunque fuera el 20 por ciento de las vacunas de cada país. Es decir que el cuchubal para poder negociar las vacunas llegó mucho después de los países grandes que se adelantaron a garantizar vacunas para sus ciudadanos. Desafortunadamente en un tema tan complicado la distribución de las vacunas NO se asigna según quien las necesita más si no quien las puede pagar más rápido, aunque no sean los más necesitados. Existen ejemplos claros de porque se atrasan la vacunas y el más dramático es el de India, el mayor productor de vacunas del mundo. Pese a tener un contrato de entrega con COVAX para finales de marzo por 50 millones de vacunas (seguramente allí estaba nuestro pushito), la India decidió no exportarlas, porque las necesidades locales por el repunte del COVID-19 fueron más importantes que cumplir lo prometido. En menor escala, Italia dejó de exportar vacunas a Australia por las mismas razones, hacían más falta en casa que en el país comprador. Este mal precedente preocupa y quisiéramos que no se diera, pero a la hora de priorizar, los países productores siempre preferirán a sus ciudadanos sobre cualquier contrato.

Guatemala tiene una chequera nada despreciable de US$200 millones autorizados por el Congreso para comprar vacunas. La iniciativa privada NO tiene limitaciones para comprar vacunas puesto que el Estado ya las registró. El problema es que en esta ocasión el tamaño sí importa y mucho. Nuestros recursos son minúsculos contra los de EE. UU., Inglaterra, la Unión Europea, etc.

El país con mayor éxito y cobertura en la vacunación sin duda alguna es EE. UU.. El gobierno de Trump sentó las bases para asegurar vacunas de sobra y al presidente Biden le toca aplicarlas. Existen millones de dosis de AstraZeneca en EE. UU. que todavía no están autorizadas a usarse pero tampoco las ceden, prefieren dar dinero a COVAX que vacunas. ¿Quién puede poner en duda que un Estado debe priorizar a sus ciudadanos sobre otros? Nadie, excepto los que somos ciudadanos de países que nos quedaremos sin vacunas en el corto plazo. Lo que seguramente harán los países que tienen dosis de sobra será vacunar al cien por ciento de sus ciudadanos y en alguna medida permitirán el “turismo” de vacunación como una medida para aliviar al sector más afectado por esta pandemia.

¿Qué le queda a Guatemala? Cruzar los dedos para que las pocas vacunas que podamos reservar y pagar SÍ vengan al país. Rogar que la comunicación gubernamental NO sea tan mala como la que se hizo con los pobres chapines de la tercera edad y que cuando vengan las vacunas prevalezca el orden y el debido cumplimiento de las prioridades. Más que eso, no queda otra que seguir cuidándonos, distanciamiento social, limpieza de manos y ver cómo logramos reactivar la economía nacional.