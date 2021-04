Cualquier parecido con la fábula del pastorcito mentiroso es pura coincidencia

El primer servidor público de Guatemala, el señor presidente Alejandro Giammattei personalmente confirmó la compra de 16 millones de dosis de vacuna Sputnik V y aseguró que vendrán muy pronto en abril de 2021, habiéndose ya pagado el 50 por ciento de las mismas. 8 millones de dosis para vacunar a 4 millones de guatemaltecos.

Después de pagar la segunda mitad quedarán únicamente Q121 millones para el resto de necesidades de vacunación. Siendo que se requieren dos dosis el costo por persona será de Q153.62

Pero del dicho al hecho hay un gran trecho…

No es la primera vez que el Gobierno anuncia la inminente llegada de la vacuna. Se anunció para finales de marzo. Se retrasó para abril y de no ser por donaciones, de Israel que envió 5 mil vacunas y de la India que generosamente mando 200 mil dosis, prácticamente no tendríamos vacuna gestionada por el Gobierno a excepción de 80 mil dosis que finalmente entraron por el mecanismo COVAX.

Y si el proceso de obtención de vacunas ha sido desastroso el proceso de vacunación no se ha quedado atrás estando plagado de desorden, corrupción, favoritismos y decepción de ciudadanos que se sienten burlados y maltratados por autoridades irresponsables en sus declaraciones y actuaciones.

La paciencia del pueblo y su capacidad de tolerancia está llegando al límite. Las protestas de personas de la tercera edad a quienes se les cerraron las puertas después de horas de hacer cola fueron y son muy fuertes y además fundamentadas.

Este Gobierno ya no puede hacer más promesas falsas o decir más mentiras porque le pasará lo de la fábula del pastorcito mentiroso, al cual ya nadie le creía ni porque estuviera diciendo la verdad.

Tampoco puede arriesgar la salud de sus ciudadanos ofreciendo una vacuna que nunca llega o peor aún, aplicando una primera dosis sin garantizar la necesaria segunda.

¡Basta ya! Los servidores públicos deben ser serios, responsables, honestos a toda prueba y capaces de servir al pueblo con dignidad y respeto.