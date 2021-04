Amo las palabras. Largas o chiquitas, agudas, esdrújulas o monosílabas. Amo cada letra puesta en ellas, redonda, poligonal o espigada como torre. Las palabras son monedas de dos caras: significado y significante, forma y fondo, color y contenido. Pero hay algunas que laceran y dividen. Que duelen y cavan abismos, infinitos.

No me gusta la palabra “acarreados”, por ejemplo: los que se consideran “dueños”, no aceptan que los “otros” tengan iniciativa propia. Cuando una manifestación o votación no es del gusto de un grupo, entonces los tratan de conducidos, llevados a cambio de algo. Su contenido es altamente discriminatorio.

No me gusta la palabra “integrarlos”: es etnocentrista y machista, aunque disfrazada de falsa “inclusión”. Integrar a mujeres, integrar a indígenas… Una sociedad incluyente no “integra” a nadie, simplemente es equitativa en su composición.

No me gusta la palabra “menor”: de alguna forma podría disminuir los derechos de la niñez. Mejor utilizar infancia, niñez. Tampoco “adolescente”: qué, ¿adolecen de algo?

Las palabras están vivas, son acción. Y no existen únicamente para comunicarnos, como muchos creen. Son herramienta de pensamiento, o sea que separar el lenguaje de la razón, es simplemente imposible. En estos tristes tiempos de discursos de odio, de violencia verbal en las redes sociales (cada vez más espeluznante), es muy importante hacer el esfuerzo de evitar todo aquello que lastima. Obviar el uso de palabras con connotaciones históricas de dominación o colonización. Para superar los estereotipos y los prejuicios, conviene contextualizar la información, o sea, saber lo que estamos diciendo y lo que estamos compartiendo. La forma en que muchas veces son nombradas las personas puede ser prejuiciosa y agredir dignidades. Evitar estas nominaciones fortalecería nuestra identidad pluralista capaz de reconocer y respetar los derechos de todo ciudadano. Porque podremos estar en la era de las redes, pero en ellas se usan palabras.

“Inditos”: ¡vaya palabra desafortunada!, paternalista, sigue apareciendo en pleno siglo veintiuno para referirse a personas indígenas. Las disminuye y las infantiliza. Es un término de dominio. Además, cuando se le antepone el “mis”, representa posesión. “Lengua”: “los indígenas hablan lengua”, se acciona la superioridad y prepotencia de quien lo dice, porque anula la básica igualdad de hablar un idioma. “Hueco”: para identificar a una persona con preferencias de su mismo sexo. La palabra implica vacío y es peyorativa. Tristemente se utiliza como insulto. “Natural”: para denominar a los pueblos originarios. Este desventurado término nos conlleva a una connotación de salvajismo, aculturación. “Cholera”: el diccionario dice que es vulgar. ¡Infeliz palabra que debería desaparecer!

Amo las palabras, sí, casi todas (beso, árbol, equidad), las de amores y pasiones, ternuras y unidad…, detesto aquellas que dividen, que nos llevan a las guerras. Esas: ¡al olvido!